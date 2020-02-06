А так хорошо начиналось. Хоккейная сборная Беларуси обидно проиграла словакам

Новости Беларуси. Хоккейная сборная Беларуси провела первый матч на товарищеском турнире в Попраде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команда Михаила Захарова встречалась с хозяевами состязаний – Словакией. После первого периода была ничья – 1:1. А во второй части поединка белорусы дважды поразили ворота соперника.

В то время как словаки ответили одним точным броском. Как итог после 40 минут игры наши парни выигрывали – 3:2. Но удержать преимущество подопечные Захарова не смогли. Белорусы дважды пропускают шайбу в свои ворота. Отыграться у наших хоккеистов не получилось. Поражение – 3:4.