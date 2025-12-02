Состоялась жеребьёвка предстоящего «Финала четырёх» Кубка Беларуси по волейболу
Сегодня состоялась жеребьевка предстоящего «Финала четырех» Кубка Беларуси по волейболу среди мужских и женских команд. Первыми за трофей поспорят девушки, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.
Принимать одно из главных событий сезона впервые будет Жлобин с 20-го по 21-е декабря. Действующим победителем этого турнира является «Минчанка», представляющая нашу страну в российской Суперлиге.
В полуфинале подопечные Сергея Чесновицкого встретятся со жлобинской «Искрой», а гродненский «Коммунальник» будет соперничать с брестским «Прибужьем».
Обладателя Кубка среди мужских команд узнаем ближе к концу декабря. Матчи назначены на 24-е и 25-е и пройдут на площадке Дворца спорта «Уручье». Действующим многолетним обладателем кубкового титула является солигорский «Шахтер» под руководством Виктора Бекши.
«Горняки» сыграют с командой «Борисов-БГУФК», а гомельской «Энергии» будет противостоять «Столица». Время всех поединков станет известно позднее.