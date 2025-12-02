Состоялась жеребьёвка предстоящего «Финала четырёх» Кубка Беларуси по волейболу

Сегодня состоялась жеребьевка предстоящего «Финала четырех» Кубка Беларуси по волейболу среди мужских и женских команд. Первыми за трофей поспорят девушки, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.

Принимать одно из главных событий сезона впервые будет Жлобин с 20-го по 21-е декабря. Действующим победителем этого турнира является «Минчанка», представляющая нашу страну в российской Суперлиге.