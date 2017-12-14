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Женская спринтерская гонка откроет 3-й этап КМ по биатлону в Анси

14 декабря 2017 11:51
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Новости Франции. Во французском Анси в четверг 14 декабря стартует третий этап Кубка мира по биатлону. На старт спринтерской гонки планирует выйти квартет белорусских девушек.

На лыжне мы увидим Надежду Скардино, Ирину Кривко, Надежду Писареву, и Динару Алимбекову. Последняя заменит на этом этапе Дарью Домрачеву.

Факты о биатлонистке Динаре Алимбековой, которая заменит Дарью Домрачеву на третьем этапе Кубка мира в Анси

Трехкратная олимпийская чемпионка, вместо французских гонок, проведет тренировочный сбор в Италии.

Дарья Домрачева: «Этап в Ле Гран-Борнан я пропущу» (подробности).

Старт женской гонки на 7,5 км запланирован на 16 часов 15 минут по белорусскому времени.

# Чемпионат мира по биатлону # Надежда Писарева # Надежда Скардино # Динара Алимбекова-Смольская

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