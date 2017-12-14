Женская спринтерская гонка откроет 3-й этап КМ по биатлону в Анси

Новости Франции. Во французском Анси в четверг 14 декабря стартует третий этап Кубка мира по биатлону. На старт спринтерской гонки планирует выйти квартет белорусских девушек.

На лыжне мы увидим Надежду Скардино, Ирину Кривко, Надежду Писареву, и Динару Алимбекову. Последняя заменит на этом этапе Дарью Домрачеву. Факты о биатлонистке Динаре Алимбековой, которая заменит Дарью Домрачеву на третьем этапе Кубка мира в Анси Трехкратная олимпийская чемпионка, вместо французских гонок, проведет тренировочный сбор в Италии. Дарья Домрачева: «Этап в Ле Гран-Борнан я пропущу» (подробности). Старт женской гонки на 7,5 км запланирован на 16 часов 15 минут по белорусскому времени.