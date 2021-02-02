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Женская сборная по баскетболу 3х3 заняла четвёртое место в первом туре турнира в Киеве

02 февраля 2021 12:27
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Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по баскетболу 3 на 3 продолжает готовиться к олимпийской квалификации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Женская сборная по баскетболу 3х3 заняла четвёртое место в первом туре турнира в Киеве-1

В эти дни дружина гостит в Киеве и участвует в международном турнире. Подопечные Юрия Волка заняли в первом туре четвертое место. Наши спортсменки со второй позиции вышли из группы, одержав две виктории и один раз оступившись. А вот в плей-офф игра не задалась. Вначале последовало поражение от фаворита, клуба «Киев-Баскет», 9:22, а затем в поединке за бронзу мы уступили второму составу «Киев-Баскета» – 20:21.

2 февраля состязания продолжатся. Олимпийская квалификация состоится в мае в Австрии.

# Баскетбол # Юрий Волк # Фотофакт

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