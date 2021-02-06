Женская сборная Беларуси пробилась на ЧЕ-2021

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по баскетболу сыграет на чемпионате Европы-2021, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чтобы обеспечить себе путевку на очередной топ-турнир, 6 февраля нашим девушкам нужно было не уступить команде Польши более 28 очков. Эту задачу белоруски с лихвой перевыполнили – подопечные Трофимовой добились виктории со счетом 80 на 49, особенно мощно проведя первую и последнюю четверти. Самой результативной в составе команды стала Екатерина Снытина, набравшая 14 баллов.