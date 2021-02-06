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Женская сборная Беларуси пробилась на ЧЕ-2021

06 февраля 2021 20:19
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Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по баскетболу сыграет на чемпионате Европы-2021, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чтобы обеспечить себе путевку на очередной топ-турнир, 6 февраля нашим девушкам нужно было не уступить команде Польши более 28 очков. Эту задачу белоруски с лихвой перевыполнили – подопечные Трофимовой добились виктории со счетом 80 на 49, особенно мощно проведя первую и последнюю четверти. Самой результативной в составе команды стала Екатерина Снытина, набравшая 14 баллов.

Женская сборная Беларуси пробилась на ЧЕ-2021-1

Эта победа стала для наших девушек третьей в четырех матчах квалификации, что позволило занять первое место в отборочной группе и уверенно пробиться на женский Евробаскет. В 2021 году континентальный форум пройдет во Франции и Испании с 17 по 27 июня.

# Баскетбол # Наталья Трофимова # Екатерина Снытина # Фотофакт

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