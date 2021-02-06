Председатель Белорусской федерации хоккея на траве: мы третьи в мире и чемпионы Европы

Финальная серия с гроденским «Ритмом» растянулась на максимально возможные три матча. В первой игре сильнее были столичные девушки. Во второй – тоже в серии пенальти и счетом 3:2 – фортуна улыбнулась уже гродненчанкам. Поэтому командам пришлось сыграть в третий раз за два дня. И вновь основное время завершилось вничью 2:2. И вновь овертайм получился безголевым. И вновь пришлось пробивать буллиты, по итогам которых золотые медали достались «Минску».

Александр Екименко, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:

Сегодня есть конкуренция. Только в таких играх и растет мастерство, поэтому я очень рад, что это так происходит. Мы сегодня третьи из 137 стран мира. Мы в индорхоккее третьи в мире и чемпионы Европы, это говорит о многом и дорогого стоит. Поэтому я считаю, что белорусский хоккей развивается на нормальном хорошем уровне.