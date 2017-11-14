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Женская сборная Беларуси по теннису опустилась на 3-ю строчку рейтинга Кубка Федераций

14 ноября 2017 13:19
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Новости Беларуси. В обновленном рейтинге женских теннисных сборных команда Беларуси опустилась со 2-й строки на 3-ю, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Женская сборная Беларуси по теннису опустилась на 3-ю строчку рейтинга Кубка Федераций-1

Победитель турнира – сборная США – поднялась с 3-го места на 2-е. Ну а лидерство сохранила команда Чехии.

Напомним, что наши теннисистки откроют новый сезон Кубка Федерации четвертьфинальным матчем с командой Германии. Игра состоится 10-11 февраля 2018 года в Минске.

# Fed Cup в Минске # Фотофакт

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