Женская сборная Беларуси по теннису опустилась на 3-ю строчку рейтинга Кубка Федераций

Новости Беларуси. В обновленном рейтинге женских теннисных сборных команда Беларуси опустилась со 2-й строки на 3-ю, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Победитель турнира – сборная США – поднялась с 3-го места на 2-е. Ну а лидерство сохранила команда Чехии.

Напомним, что наши теннисистки откроют новый сезон Кубка Федерации четвертьфинальным матчем с командой Германии. Игра состоится 10-11 февраля 2018 года в Минске.