Женская сборная Беларуси по индорхоккею на ЧМ-2015 обыграла сборную Казахстана со счетом 6:3

В немецком Лейпциге стартовал чемпионат мира по индорхоккею. Одним из фаворитов этого форума является женская сборная Беларуси, она провела два матча – против Казахстана и Польши. Все подробности прямо с места событий поведает наш корреспондент Светлана Сиротко, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Светлана Сиротко:

Матч с полячками ожидался сложным, соперницы примерно равны по силам белорускам. В принципе, так и получилось — очень тяжело пришлось нашим. Проигрывали 1:3, но показали характер, дожали и хотя бы сравняли счет. Матч завершился со счетом 3:3, а утром в первом матче турнира наши обыграли сборную Казахстана, что было довольно ожидаемо. Как признавались девочки, самым сложным было как раз дождаться этого момента — начала чемпионата. Хотелось уже играть, все рвались в бой, это ожидание утомляло немного. Первая игра белорускам удалась.

Комментарии участниц матча

Крестина Попкова, игрок сборной Беларуси по индорхоккею:

Я считаю, что эту игру мы сыграли хорошо. Разберем все ошибки и будем настраиваться на последующие игры.

Гульнара Имангалиева, игрок сборной Казахстана по индорхоккею:

Девчонки старались, может, просто не забили. В принципе, игра была равная, ваши молодцы.