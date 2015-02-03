Дмитрий Дащинский: Практика показывает, что смена поколений в белорусском фристайле прошла незаметно

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечает двукратный призер Олимпийских игр по фристайлу Дмитрий Дащинский.

Фристайл. На этапе Кубка мира, который прошел в эти выходные, обновленная сборная Беларуси не осталась без наград. «Золото» выиграла мало кому известная Александра Романовская. При этом спортсменке только 18 лет. Причем ставшую второй россиянку Корсунову наша летающая лыжница опередила почти на два балла.

А в последний день белорусы стали вторыми в достаточно новой дисциплине – командных соревнованиях. На пьедестал поднялись Анна Гуськова, Станислав Гладченко и Денис Осипов. Но и это еще не все. На недавнем чемпионате мира Максим Густик удостоился «серебра».

Дима, смена поколений прошла незаметно?

Дмитрий Дащинский:

Как показывает практика, да. Все боялись как раз этого момента, когда наше поколение уйдет. Антон Кушнир взял перерыв. Наверное, все думали, как же команда справится. Как показало время, ребята, наверное, почувствовали какую-то ответственность на себе, может быть, это их так подтолкнуло к каким-то новым высотам.

Это если говорить про Макса Густика, который, собственно, спортсмен уже состоявшийся. Саша Романовская – немногие даже знают еще такую фамилию. Оцени, пожалуйста, прыжок взглядом профессионала. Насколько это был сложный элемент? И расскажи немножко в двух словах про эту спортсменку.

Дмитрий Дащинский:

Прыжок был не самый сложный. Но этот новый формат соревнований, когда идет на выбывание каждый раунд, с нуля следующий раунд идет, он как раз-таки дает возможность тактически немного побороться. Здесь, говорят, погода была очень сложной: и холод, и ветер. Поэтому, я думаю, многие упростили программу. И те, кто это сделал, и оказались на пьедестале. Все в основном лица, в принципе, новые. Канадка девочка, которая третья была, тоже впервые попала на пьедестал.

А Саша? Что сказать? Она новичок на Кубке мира. У нее до этого была травма, она пропустила какое-то время. Только восстановилась к началу этого сезона более-менее, распрыгалась. И, как мы видим, допрыгалась уже до первого места.

18 лет – это очень рано?

Дмитрий Дащинский:

Есть, конечно, спортсменки уникальные, которые в 16 лет побеждают на Кубках мира. Но я бы сказал, что, может быть, как раз этот возраст – почувствовать вкус победы, когда, наверное, это тебя прямо окрыляет, хочется еще и еще побеждать, стимулирует на тренировки, какие-то новые ощущения помогают побеждать.

Первый человек, который опробовал наш шикарный водный трамплин. Поделись мнением. И как, на твой взгляд, это скажется на воспитании молодежи?

Дмитрий Дащинский:

С одного прыжка, конечно, сложно все нюансы прочувствовать. Но, в принципе, со стороны все выглядит классно, и по ощущениям тоже все было хорошо.

А по поводу детей? Конечно, это будет огромное подспорье для тренеров и вообще для детей тренирующихся. Потому что все-таки выехать за границу детям не всегда удается, денег не столько выделяется на детский спорт, к сожалению. У нас команда – это одно, а там уже приходится тренерам как-то выкручиваться, придумывать как-то, родители платят иногда за детей, тренеры. Хотя бы минимальные какие-то сборы организовывать летом. Сейчас, в принципе, база здесь, всегда под рукой. И самая уникальность в том, что, например, если сейчас погода не позволяет, было время, прыгать в январе, например, то можно спокойно вернуться назад, туда на воду, и там освежить память, попробовать новые прыжки и просто элементарно потренироваться.

Дима, совсем скоро у нас пройдет Кубок мира по фристайлу. Небесная канцелярия постоянно преподносит сюрпризы: у нас то снег, то дождь, то ветер, то вода. Вы постоянно на склоне. Скажите, пожалуйста, мы готовы принимать гостей или все-таки в связи с небесной канцелярий, с ее сюрпризами мы не можем принимать?

Дмитрий Дащинский:

Если погода хотя бы сохранится такая, какая она есть, то, в принципе, шансы большие. Хотя хотелось бы чуть больше снега или мороза, чтобы этот снег сделать. Хотя если вспоминать последний этап, который у нас проходил, мы прыгали просто дождем проливным. Было так откровенно тепло. Нормально провели. В принципе, это нормальная практика, не в первый раз такое проходит. У нас уже и опыт есть (два раза уже проходил у нас этап Кубка мира), поэтому, я думаю, если уже совсем не будет большого тепла или дождей в течение недели, то мы как-то справимся с этим.

А вот на твоей памяти самый экстремальный прыжок, самые экстремальные погодные условия, при которых тебе приходилось прыгать?

Дмитрий Дащинский:

Самые экстремальные? Бывали два варианта: либо минус 30 и ветер такой, который превращает это в минус 40-45, либо мы один раз приехали, а ливень дня два или три шел. То есть перед трамплинами у нас лужи стояли конкретные. Уже, я не знаю, у меня даже мысли не было о том, что тут возможно какие-то соревнования проводить. Потом дождь прекратился в день соревнований, организаторы поработали хорошенько, разгребли это все, убрали. Есть уже и секреты, я имею в виду проверенные способы, как из мягких трамплинов сделать твердые. Там и соль сыпят. На Олимпиадах, конечно, подороже используют, лед сухой прямо туда засыпают, делают полости в трамплинах. В принципе, мы знаем, как с этим справиться. Если совсем погода не подведет, я думаю, что все будет нормально.

Страшно ли прыгать?

Дмитрий Дащинский:

Прыгать страшно, наверное, когда первые прыжки. Было страшно. Потом бывало после перерывов больших либо когда экстремальные условия, то, конечно, волнение есть, но так, чтобы прямо страх, такого я не скажу, что был. Наверное, я бы сразу закончил, потому что страшно – это не то чувство, которое надо.

С которым хочется жить.

Дмитрий Дащинский:

Да.

А по поводу условий? У нас, конечно, есть какие-то нормы: максимальная скорость ветра, минимальный мороз, при котором можно прыгать, туман, видимость. Так что если что-то такое экстремальное, то либо техделегат принимает решение, либо тренерский совет там собирают, прямо там, на склоне, и решают. Есть представители от спортсменов, которые эту связь держат с тренером и свое мнение высказывают, мнение спортсменов. То есть все так налажено уже давным-давно, в принципе, работать довольно безопасно.

Есть же какие-то условия, которые помогают, а не мешают? Это что – встречный ветер?

Дмитрий Дащинский:

Ветер вообще помогать, наверное, не может. Если только он более-менее постоянный, то тогда, наверное. А ветер влияет на скорость, а скорость для нас, наверное, 50% составляющей. То есть если скорость изменилась на 1-2 км/ч, то уже можно полсальто лишнего сделать. Это уже нехорошо. Для этого есть тренер, постоянно стоит с радаром, который замеряет скорость на каждый прыжок.

Это эти люди, которых можно принять за шаманов, которые ездит и меряют.

Дмитрий Дащинский:

Они просто как ГАИшники стоят с таким пистолетом, только спортивным, специальным. Есть у нас приборы, которые скорость ветра замеряют. Все это за долгие годы уже более-менее налажено. А если говорить об идеальной погоде, то это какой-то небольшой мороз, хорошая видимость, солнышко.

А где предел человеческих возможностей лыжного акробата? Программа, которую крутили раньше, не была такой сложной. А сейчас такие навороты, что страшно смотреть. Когда этот потолок? И что будет, когда уже дальше будет нечего придумывать?

Дмитрий Дащинский:

Честно говоря, сложно сказать. Потому что пытались уже. Если сейчас тройные сальто максимально разрешенные, то были соревнования такие, где пробовали четверные. Не на официальном уровне, но ребята прыгали, коэффициенты выставляли.

Где предел, сложно сказать. Все, конечно, меняется в том смысле, что когда я начинал, скорость мерили на глаз. Тренер стоял, говорил, что нормально. Попробовал – упал. Понял, что надо выше или ниже. Сейчас все приборами, скорость замеряется. Потом стали использовать прибор, который стоит на склоне, просто он замеряет. Сейчас эти радары, с которыми тренеры стоят, скорость ветра замеряется, трамплины стали вырезать, можно сказать, близкие к идеальным, стараются всегда их одинаковыми сделать, какие-то метки. Раньше все на глаз делалось. Поэтому и усложнилось все, гораздо сложнее программы стали у спортсменов. А к чему мы придем, я не знаю. Пока что стараются ограничивать немного, чтобы, наверное, избежать такого сильного травматизма в спорте. Но уже спортсмены вышли на тройные сальто с пятью пируэтами, о которых, когда я начинал, даже речи просто не шло, наверное. Пробовали на воду – считали их сумасшедшими, можно сказать. Уже все это даже не снег прыгают. Потихоньку развивается, но нужно время.

Нет особых случае травматизма, прямо жесткого, во фристайле?

Дмитрий Дащинский:

Я думаю, как в любом виде спорта всегда есть какие-то переломы, разрывы. Есть что-то, может, более серьезное, как и везде. Здесь все-таки вид спорта экстремальный, высота прыжка – больше 10 м, скорость – почти 70 км/ч. Здесь в любом случае возможны какие-то травмы. Уже зависит от подготовленности спортсмена, от уровня какого-то мастерства. Стараемся избежать. Для этого и правила есть соревнования. Я говорю, эти ограничения и по погоде, и по всему, и по возрасту есть ограничения. Стараются организаторы и Международная федерация все привести в такие рамки, чтобы минимальное количество травм было. Но без этого никуда, к сожалению.

У нас на выходных состоялось два этапа Кубка Европы в «Раубичах». Оцени их, подходящую, действительно, смену. Есть там на кого надеяться?

Дмитрий Дащинский:

К сожалению, у нас не получилось потренироваться толком. Был сбор у той части команды, которая планирует ехать на юниорский чемпионат мира в конце года, до Нового года был сбор в Финляндии. Они еще как-то там чуть-чуть потренировались. Кто-то начинал здесь, в «Раубичах» с нуля, но погода, к сожалению, не позволила там провести больше пяти тренировок. А более сложные прыжки вообще буквально пару дней удалось попрыгать до соревнований. Еще не совсем понятна была форма. Те ребята, которые были на пьедестале, они потренировались чуть больше, уже с нацкомандой выезжали, оставались на сборе в Финляндии. Поэтому у них немного было преимущество. Россияне, которые заняли в основном весь пьедестал, тоже, можно сказать, видно, много тренировались, потому что они в течение нескольких месяцев, наверное, тоже были в Финляндии, там погода позволяла, условия тренироваться. К сожалению, у нас сложно на погоду рассчитывать, что она будет стабильная.

Порадовало количество наших спортсменов. То есть половина всех участников была из Беларуси. То есть есть с чем работать, есть желающие заниматься этим видом спорта. Уже хорошо. Я думаю, что с нашим новым спортивным Центром нам будет легче уже работать с детьми, у нас в команде будет проще. Они дома будут больше находится.

Это здорово, потому что фристайл – это самый крутой вид спорта. Хотя бы потому, что во фристайле есть один шанс стать олимпийским чемпионом, только один вечер, где ты можешь выложиться. Не несколько гонок, не несколько прыжков. Невозможно на одной Олимпиаде выиграть два или три раза. У тебя есть один шанс, и ты должен его использовать.

Дмитрий Дащинский:

Да. В этом, наверное, какая-то сложность, может быть, фристайла. Либо ты победил, либо нет. Прыжков там несколько, но если ты ошибся в одном, то твои шансы, можно сказать, улетучиваются. Поэтому да, фристайл в этом смысле очень сложный. И надо конкретно в четыре года подойти к этому дню в наилучшей форме. И физической, и психологической. И показать все, на что ты способен.