Юные атлеты от 12 до 15 лет принимают участие в 3-м Фестивале спортивной борьбы в Минске

Минск принимает третий Фестиваль спортивной борьбы. За медали спорят юные атлеты от 12 до 15 лет, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Подробности в сюжете Юлии Силипицкой.

Фестиваль спортивной борьбы из Дворца спорта переместился на большой овал «Чижовка-Арены». 800 юных спортсменов от 12 до 15 лет не по-детски идут к пьедесталу. Эти ребята съехались со всей страны, чтобы определить сильнейших кто в разделе вольной борьбы, а кто в классической. Девчата – в своей, женской. 31 комплект наград разойдется по рукам победителей и призеров за два дня.

Анастасия Малашевич, победительница турнира «Лиги храбрых – 2024» смогла добраться и до финала фестиваля, девочка выступает в весе до 33-х килограммов. Ее кумиры небезызвестные Василиса Марзалюк и Ирина Курочкина.

Анастасия Малашевич, финалистка турнира:

Я очень хочу поехать на Европу, так как это, конечно же, плюс к моему результату. И для каждого спортсмена важна эта поездка.

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:

Нам очень важно, чтобы все виды борьбы коммуницировали друг с другом. Это передача опыта, конкуренция между тренерами, конкуренция между ребятами, видами борьбы, поэтому здоровая конкуренция ведет нас к прогрессу.