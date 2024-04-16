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Юные атлеты от 12 до 15 лет принимают участие в 3-м Фестивале спортивной борьбы в Минске

16 апреля 2024 20:28
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Минск принимает третий Фестиваль спортивной борьбы. За медали спорят юные атлеты от 12 до 15 лет, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Подробности в сюжете Юлии Силипицкой.

Юные атлеты от 12 до 15 лет принимают участие в 3-м Фестивале спортивной борьбы в Минске-1

Фестиваль спортивной борьбы из Дворца спорта переместился на большой овал «Чижовка-Арены». 800 юных спортсменов от 12 до 15 лет не по-детски идут к пьедесталу. Эти ребята съехались со всей страны, чтобы определить сильнейших кто в разделе вольной борьбы, а кто в классической. Девчата – в своей, женской. 31 комплект наград разойдется по рукам победителей и призеров за два дня.

Юные атлеты от 12 до 15 лет принимают участие в 3-м Фестивале спортивной борьбы в Минске-4

Анастасия Малашевич, победительница турнира «Лиги храбрых – 2024» смогла добраться и до финала фестиваля, девочка выступает в весе до 33-х килограммов. Ее кумиры небезызвестные Василиса Марзалюк и Ирина Курочкина.

Юные атлеты от 12 до 15 лет принимают участие в 3-м Фестивале спортивной борьбы в Минске-7

Анастасия Малашевич, финалистка турнира:
Я очень хочу поехать на Европу, так как это, конечно же, плюс к моему результату. И для каждого спортсмена важна эта поездка.

Юные атлеты от 12 до 15 лет принимают участие в 3-м Фестивале спортивной борьбы в Минске-10

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:
Нам очень важно, чтобы все виды борьбы коммуницировали друг с другом. Это передача опыта, конкуренция между тренерами, конкуренция между ребятами, видами борьбы, поэтому здоровая конкуренция ведет нас к прогрессу.

Юные атлеты от 12 до 15 лет принимают участие в 3-м Фестивале спортивной борьбы в Минске-13

На минском турнире, чтобы добраться до главного старта,  ребятам в среднем пришлось преодолевать от трех до пяти поединков. У тренеров готовящих своих спортсменов есть поводы и для гордости и для переживаний.

Подробности в сюжете.

# Борьба # Юлия Силипицкая # Алим Селимов

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