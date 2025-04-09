Женская сборная Беларуси по гандболу готовится к противостоянию с российской дружиной

Главком Валерий Певницкий вызвал на сбор 20 девушек, в основном это представительницы внутреннего чемпионата, но есть и 9 легионерок. В течение 4 дней коуч работал над рядом задач, в итоге в выездной состав вошли 18 спортсменок. Соперник не из легких, но именно такие встречи помогают белорускам расти профессионально и прогрессировать.

Валерий Певницкий, главный тренер женской сборной Беларуси по гандболу:

Если бы мы играли с другими постсоветскими командами, конечно, мы бы выигрывали. А сборная Россия это и есть сборная Россия. Мы с одной стороны учимся, но с другой стороны так отстаем. В сборной России все-таки и олимпийские чемпионки, и чемпионки мира.

А вот когда молодые наиграются со сборной России, во-первых, они реально оценят свои возможности. Потому что здесь, когда они играют внутренний чемпионат, немножко у них у всех эйфория. Они ничего другого не видят, не могут сравнить свои силы ни с кем другим. Но если мы пару лет, и молодые в том числе, поиграют со сборной России, то уже с другими сборными будет полегче просто-напросто играть.

Первая встреча сборных состоится 11 апреля, а через день наши девушки проэкзаменуют молодежный состав россиянок. Следующий плановый сбор национальной команды намечен только на сентябрь, многие специалисты надеются, что к этому времени ситуация на международной арене изменится.