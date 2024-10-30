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Женская сборная Беларуси по футболу завершила выступление в отборе на Евро-2025

30 октября 2024 10:39
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Женская сборная Беларуси по футболу завершила выступление в отборочном турнире чемпионата Европы – 2025. Во втором стыковом матче наша команда сыграла вничью (0:0) с дружиной Чехии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первом поединке белоруски уступили с крупным счетом 1:8. 

Женская сборная Беларуси по футболу завершила выступление в отборе на Евро-2025-1

Анастасия Линник, капитан женской сборной Беларуси по футболу:
Рада, что нам удалось реабилитироваться за прошлую игру. Доказать, что все-таки та игра была ошибкой. Сегодня мы не проиграли борьбу, бились на каждом клочке земли друг за друга. Очень горжусь девчонками, командой.

Женская сборная Беларуси по футболу завершила выступление в отборе на Евро-2025-3

Сборная Чехии за выход в финальную стадию чемпионата Европы будет соперничать с командой Португалии. Финальный раунд европейского первенства пройдет в июле следующего года в Швейцарии.

# Футбол

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