Женская сборная Беларуси по футболу завершила выступление в отборе на Евро-2025

Женская сборная Беларуси по футболу завершила выступление в отборочном турнире чемпионата Европы – 2025. Во втором стыковом матче наша команда сыграла вничью (0:0) с дружиной Чехии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первом поединке белоруски уступили с крупным счетом 1:8.

Анастасия Линник, капитан женской сборной Беларуси по футболу:

Рада, что нам удалось реабилитироваться за прошлую игру. Доказать, что все-таки та игра была ошибкой. Сегодня мы не проиграли борьбу, бились на каждом клочке земли друг за друга. Очень горжусь девчонками, командой.