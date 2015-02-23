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Завершился второй этап чемпионата Беларуси по баскетболу среди женщин в группе А

23 февраля 2015 09:00
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Завершился второй этап чемпионата Беларуси по баскетболу среди женщин в группе А. Схлестнулись лидеры турнира «Цмоки» и «Горизонт». Вплоть до последней минуты вопрос о победителе весел в воздухе. В заключительной четверти драконы дожали своих оппонентов и завершили регулярный чемпионат лишь с двумя поражениями — 79:69.

Во второй игре 22 февраля брестская «Виктория» уступила «Олимпии» — 55:70.

Таким образом, на следующей неделе пройдут заключительные игры в группе В. Затем, по итогам второго этапа турнира команды проведут в матче серии плей-офф.  

# Баскетбол

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