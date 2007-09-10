Когда хобби превращается в образ жизни

Студентка второго курса Витебского государственного медицинского университета стала чемпионкой Беларуси среди юниоров по шахматам.

В копилке Елены Мининой более 30 дипломов и грамот, кубок и дюжина медалей различного достоинства. Но путь к успеху был далеко не простым. В 5 лет она наблюдала за тем, как отец обучал стратегии шахмат её старшего брата. Однако спустя некоторое время на чёрно-белом поле ни один из родственников не мог сравниться с гроссмейстером в юбке.

Следуя семейной традиции, родители у Лены врачи, девушка поступила в медицинский вуз. Теперь, говорит юная чемпионка, изучение высшей математики помогает лучше понять задумки противника в шахматах, а логика, применяемая в игре, всегда выручает при ответе на домашнее задание.

Играть с человеком намного увлекательнее, чем с компьютером, замечает Лена. Причём юноши мыслят стандартно и прямолинейно, а вот у девушек изворотливый ум. В женских шахматах исход встречи неизвестен до конца партии.

Сейчас Лена готовится к поездке на Чемпионат мира по шахматам среди юниоров, который состоится уже через два месяца. Если удастся войти в десятку сильнейших, это будет лучший подарок родителям.