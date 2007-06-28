Завершился 6-ой этап Кубка мира по пятиборью

Весь предстоящий год белорусам будет необходимо зарабатывать полезные очки на различных международных стартах.

Поскольку на недавнем Чемпионате Европы они не завоевали путевок на Олимпийские игры. Чем больше наберется в итоге очков, тем вероятнее попадание белорусов в Пекин.

Приятно, что наши сборники решили не откладывать дело, а сразу ринуться в погоню за лицензиями. Так, Анастасия Самусевич выиграла кубковый этап, хотя после стрельбы, фехтования и плавания занимала лишь 6 строчку. А Татьяна Мазуркевич, все пять видов отработав ровно - взяла "серебро". Позади остались более 30 грозных соперниц во главе с Олимпийской чемпионкой Афин - Жужжанной Ворош.

