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Завершился 6-ой этап Кубка мира по пятиборью

28 июня 2007 19:00
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Весь предстоящий год белорусам будет необходимо зарабатывать полезные очки на различных международных стартах.

Поскольку  на недавнем Чемпионате Европы они не завоевали путевок на Олимпийские игры. Чем больше наберется в итоге очков, тем вероятнее попадание белорусов в Пекин. 
Приятно, что наши сборники решили не откладывать дело, а сразу ринуться в погоню за лицензиями. Так, Анастасия Самусевич выиграла кубковый этап, хотя после стрельбы, фехтования и плавания занимала лишь 6 строчку. А Татьяна Мазуркевич, все пять видов отработав ровно -  взяла "серебро". Позади остались более 30 грозных соперниц во главе с Олимпийской чемпионкой Афин - Жужжанной Ворош.

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