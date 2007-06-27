Чемпионат мира по стоклеточным шашкам продолжается

Ирина Пашкевич продолжает бороться за звание Чемпионки планеты по стоклеточным шашкам в Якутске. Но в этом году выиграть корону скорее всего они уже не успеет.За два тура до окончания первенства с 19-ю очками лидирует трехкратная чемпионка мира россиянка Тамара Тансыкужина. На балл отстает и занимает соответственно второе место дважды сильнейшая - Дарья Ткаченко из Украины. 17 очков набрала Марфа Данилова, представляющая Россию. А вот четвертое-пятое места делят белоруска Пашкевич и Зоя Голубева из Латвии. Плотность результатов и непредсказуемость женского первенства указывает на то, что все точки над "И" расставит заключительная встреча.