Восемь медалей! Из них - четыре "золота"!

С таким результатом с командного Кубка Европы из Мюнхена в Минск вернулись белорусские легкоатлетки. По итогам 20 видов соревновательной программы нашим девушкам удалось сохранить прописку в суперлиге и войти в число восьми лучших сборных Старого Света. Победа белорусского квартета в эстафете 4 по 400 метров с новым национальным рекордом - 3 минуты 23,67 сотых секунды не оставила никаких сомнений в том, что представительницы Беларуси по праву одни из сильнейших в Европе.