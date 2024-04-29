Прямой эфир

Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде

29 апреля 2024 08:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира категории ВТА в Мадриде с призовым фондом 7 миллионов 800 тысяч евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде-1

В 1/16 финала вторая ракетка планеты переиграла в трехсетовом поединке американку Робин Монтгомери, которая занимает 183-е место в мировом рейтинге, – 6:1, 6:7 (5:7), 6:4. Следующей соперницей белоруски будет еще одна американская теннисистка Даниэль Коллинз (15-й номер рейтинга ВТА).

# Теннис # Арина Соболенко

Другие новости рубрики

Все новости
«Каждая секунда важна». Антон Смольский о победе на Кубке Содружества, новых стратах и роли родителя
28 апреля 2024 18:07

«Каждая секунда важна». Антон Смольский о победе на Кубке Содружества, новых стратах и роли родителя

Волейболисты «Шахтёра» вошли в «десятку» российской Суперлиги
28 апреля 2024 17:53

Волейболисты «Шахтёра» вошли в «десятку» российской Суперлиги

«Мешков Брест» в 16-й раз стал чемпионом Беларуси по гандболу
27 апреля 2024 18:29

«Мешков Брест» в 16-й раз стал чемпионом Беларуси по гандболу

Определились финалисты командного ЧБ по настольному теннису в высшей лиге
27 апреля 2024 18:27

Определились финалисты командного ЧБ по настольному теннису в высшей лиге

На «Чижовка-Арене» стартовал Кубок дружбы по каратэ
27 апреля 2024 18:24

На «Чижовка-Арене» стартовал Кубок дружбы по каратэ

Василина Хондошко завоевала золото чемпионата России по синхронному плаванию
27 апреля 2024 15:10

Василина Хондошко завоевала золото чемпионата России по синхронному плаванию

Мария Гнедчик выиграла этап Кубка мира по современному пятиборью
27 апреля 2024 15:10

Мария Гнедчик выиграла этап Кубка мира по современному пятиборью

Виктория Азаренко завершила борьбу на турнире в Мадриде
27 апреля 2024 15:09

Виктория Азаренко завершила борьбу на турнире в Мадриде

Молодёжная сборная Беларуси по хоккею стартовала на турнире 3х3 Кубок Будущего
27 апреля 2024 15:08

Молодёжная сборная Беларуси по хоккею стартовала на турнире 3х3 Кубок Будущего

Брестское «Динамо» и «Нафтан» сыграли вничью в матче ЧБ по футболу
27 апреля 2024 13:15

Брестское «Динамо» и «Нафтан» сыграли вничью в матче ЧБ по футболу

Баскетболистки «Минска» и «Горизонта» вышли в финал чемпионата Беларуси
27 апреля 2024 13:13

Баскетболистки «Минска» и «Горизонта» вышли в финал чемпионата Беларуси

В Минске торжественно закрыли хоккейный сезон 2023/24 – кому достались награды?
26 апреля 2024 20:29

В Минске торжественно закрыли хоккейный сезон 2023/24 – кому достались награды?