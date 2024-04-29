Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира категории ВТА в Мадриде с призовым фондом 7 миллионов 800 тысяч евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира категории ВТА в Мадриде с призовым фондом 7 миллионов 800 тысяч евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 1/16 финала вторая ракетка планеты переиграла в трехсетовом поединке американку Робин Монтгомери, которая занимает 183-е место в мировом рейтинге, – 6:1, 6:7 (5:7), 6:4. Следующей соперницей белоруски будет еще одна американская теннисистка Даниэль Коллинз (15-й номер рейтинга ВТА).