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Заславль примет тестовые соревнования по гребле на байдарках и каноэ ко II Европейским играм

28 августа 2018 08:00
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Новости Беларуси. Открытый Кубок Беларуси стартует 28 августа в Республиканском центре олимпийской подготовки по гребным видам спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заславль примет тестовые соревнования по гребле на байдарках и каноэ ко II Европейским играм-1

К слову, это не первые тестовые соревнования ко II Европейским играм. В Минске уже успешно прошли подобные первенства по пляжному футболу и дзюдо. Причем на тех спортивных объектах, которые будут задействованы во время мультиспортивного форума.

Напомним, II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Атлеты со всей Европы будут состязаться в 23 дисциплинах, представляющих 15 видов спорта. Соревнования в 10 видах станут квалификационными к Олимпийским играм 2020 года в Токио

Заславль примет тестовые соревнования по гребле на байдарках и каноэ ко II Европейским играм-4

# Европейские игры # Фотофакт

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