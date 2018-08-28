Заславль примет тестовые соревнования по гребле на байдарках и каноэ ко II Европейским играм

Новости Беларуси. Открытый Кубок Беларуси стартует 28 августа в Республиканском центре олимпийской подготовки по гребным видам спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, это не первые тестовые соревнования ко II Европейским играм. В Минске уже успешно прошли подобные первенства по пляжному футболу и дзюдо. Причем на тех спортивных объектах, которые будут задействованы во время мультиспортивного форума.

Напомним, II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Атлеты со всей Европы будут состязаться в 23 дисциплинах, представляющих 15 видов спорта. Соревнования в 10 видах станут квалификационными к Олимпийским играм 2020 года в Токио