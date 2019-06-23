Зарубежные звёзды Вторых Европейских игр: кто они и на кого обратить внимание

Новости Беларуси. Вторые Европейские игры – престижнейший старт для всех спортсменов Старого Света: для одних это возможность набрать заветные рейтинговые очки, а для других – шанс получить путёвку на ближайшие Олимпийские игры, которые пройдут в Токио. Поэтому неудивительно, что в Минск приезжают самые топовые атлеты, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Мартин Фукса – один из знаменитейших спортсменов, выступающих за сборную Чехии в одиночных гребных дисциплинах. За спиной Мартина – Олимпиада в Рио-де-Жанейро. Среди достижений – двукратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы, серебряный и бронзовый призёр I Европейских игр. И это не говоря о мировых рекордах на дистанциях 500 и 1000 метров в каноэ-одиночке. Кстати, В Минск Мартин приехал вместе со своим братом Петером, который также полон решимости пополнить свою копилку медалями.

Не меньше желания уехать из Минска с наградами и у бадминтониста из Дании Виктора Аксельсена. Он был первым из европейских игроков, кто сумел стать чемпионом мира среди юниоров. На этом карьерные достижения спортсмена не закончились. Сейчас в активе Виктора две золотые медали чемпиона Европы в одиночном разряде, золото чемпионата мира и, пожалуй, пока самая высокая награда – бронза Олимпиады-2016. Кто знает, может, из Минска спортсмен уедет ещё с одним титулом.

Вместе с ним за медали поборется звёздная пара бадминтонистов из России – Владимир Иванов и Иван Созонов. В активе у дуэта золото чемпионата мира 2014 года и серебро I Европейских игр.

Минск распахнул двери ещё для одной пары бандмитонистов – британцы Крис и Габби Эдкок знакомы друг с другом с 10 лет. В 2013 году ребята поженились. Можно сказать, что участие во II Европейских играх, бронза чемпионата мира 2017 года, золото чемпионата Европы 2017 и 2018 годов – семейное достижение.

Наряду с другими видами спорта звёздных участников на Европейских играх хватит и на каратэ. Кстати, с 2020 года каратисты впервые смогут показать себя на Олимпийских играх. А минский мультифорум – отличная возможность подготовить себя к тому, что будет через год в Токио. Поэтому неудивительно, что среди многочисленных участников есть действующий чемпион мира, возглавляющий рейтинг WKF и не раз поднимавшийся на пьедестал чемпионата Европы –итальянец Анджело Крешенцо.

Компанию ему составит «золотой» призёр предыдущих Европейских игр, двукратный призёр чемпионата Европы и третье место рейтинга WKF – Бурак Уйгур, который родом из Турции.