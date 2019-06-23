«Заводят и подстрекают нас на результат». Впечатления белорусских легкоатлетов после выступления на стадионе «Динамо»

Новости Беларуси. На прямой связи со студией СТВ находится корреспондент Екатерина Лихошапко. Она наблюдает за соревнованиями по легкой атлетике и готова рассказать, что происходит на стадионе «Динамо», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Екатерина Лихошапко, СТВ:

Стадион гудит, шумит, а всё потому, что тут на протяжении всего дня проходят соревнования по легкой атлетике. Участвуют 24 команды, и они все были разделены на четыре группы. Уже известно, что из первых двух в полуфинал вышли сборные Германии и России.

У нас пока в группе четыре первых места – прыжки в длину, бег на 100 метров и бег с барьерами у мужчин и женщин. Мы поговорили со спортсменами после их стартов.

Станислав Дорогокупец, участник II Европейских игр:

Я сегодня первый, я сегодня открывал соревнования в нашей группе. Это что-то невероятное, когда я выходил на старт, все поддерживали меня и это очень сильно стимулировало. Огромное спасибо всем зрителям, которые пришли поддержать нашу команду. Я надеюсь, что и дальше так будет. Мы выступаем несколько дней, поэтому и я буду поддерживать своих ребят после выступления. Но выступать первым – это некоторая ответственность, я первооткрыватель. У нас были небольшие технические неполадки, но это не повлияло.

Кристина Тимановская, участница II Европейских игр:

Лучший результат в сезоне, показанный мной. Эмоции просто переполняют, публика шикарная, они очень поддерживают, заводят и подстрекают нас на результат. Для него она все ещё ребёнок. Болеть за Анастасию Мирончик-Иванову на Европейских играх будут тренер и все жители Слуцка