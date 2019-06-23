Победитель II Европейских игр в спортивной акробатике Артур Беляков: «Всегда есть куда расти»

Новости Беларуси. На II Европейских играх акробаты блистали во всех видах: во всех шести дисциплинах наши спортсмены поднимались на пьедестал, чемпионами стали женское трио в балансе и смешанный дуэт в балансе. В гостях у программы «Неделя спорта» победитель II Европейских игр в спортивной акробатике – Артур Беляков.

Артур Беляков, победитель II Европейских игр:

Каждое упражнение сложное. Нет такого, что одно простое, другое тяжелое. Это зависит от очень многих факторов. Сейчас идет какое-то опустошение, потому что эти два дня такой взрыв был. Например, по болельщикам в мире такого никогда не было, сколько я ни выступал: и всемирные игры, и чемпионаты Европы. Даже 1/8 части такого не было.

Ваш вид спорта всегда востребован у зрителей. Но сейчас был аншлаг. Это помогало или мешало? Артур Беляков:

Двоякое чувство, потому что когда ты выходишь – и тебя просто откидывает этими эмоциями, где-то окрыляет. Чувствуешь эту ответственность. У нас такой спорт специфический – каждая мелочь важна. Поэтому это тоже накладывало ответственность и новые чувства, которые еще никогда не были испытаны. Это своеобразное испытание. Мы знали, что можем больше. Мы готовились, генеральные репетиции проходили. Мы могли большее показать. Понятно, что это спорт, не бывает так, что всё идеально. Но все равно мы ценим, что имеем, и очень благодарны, в том числе и поддержке. Всегда есть куда расти.

Хочется спросить об организационных моментах. Всё ли было в порядке? Ведь приходилось выступать параллельно с гимнастками-художницами.