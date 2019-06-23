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Победитель II Европейских игр в спортивной акробатике Артур Беляков: «Всегда есть куда расти»

23 июня 2019 19:49
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Новости Беларуси. На II Европейских играх акробаты блистали во всех видах: во всех шести дисциплинах наши спортсмены поднимались на пьедестал, чемпионами стали женское трио в балансе и смешанный дуэт в балансе.

В гостях у программы «Неделя спорта» победитель II Европейских игр в спортивной акробатике – Артур Беляков.

Победитель II Европейских игр в спортивной акробатике Артур Беляков: «Всегда есть куда расти»-1

Победитель II Европейских игр в спортивной акробатике Артур Беляков: «Всегда есть куда расти»-3

Артур Беляков, победитель II Европейских игр:
Каждое упражнение сложное. Нет такого, что одно простое, другое тяжелое. Это зависит от очень многих факторов.

Сейчас идет какое-то опустошение, потому что эти два дня такой взрыв был. Например, по болельщикам в мире такого никогда не было, сколько я ни выступал: и всемирные игры, и чемпионаты Европы. Даже 1/8 части такого не было.

Победитель II Европейских игр в спортивной акробатике Артур Беляков: «Всегда есть куда расти»-6

Ваш вид спорта всегда востребован у зрителей. Но сейчас был аншлаг. Это помогало или мешало?

Артур Беляков:
Двоякое чувство, потому что когда ты выходишь – и тебя просто откидывает этими эмоциями, где-то окрыляет. Чувствуешь эту ответственность.

У нас такой спорт специфический – каждая мелочь важна. Поэтому это тоже накладывало ответственность и новые чувства, которые еще никогда не были испытаны. Это своеобразное испытание.

Мы знали, что можем больше. Мы готовились, генеральные репетиции проходили. Мы могли большее показать. Понятно, что это спорт, не бывает так, что всё идеально. Но все равно мы ценим, что имеем, и очень благодарны, в том числе и поддержке. Всегда есть куда расти.

Победитель II Европейских игр в спортивной акробатике Артур Беляков: «Всегда есть куда расти»-9

Хочется спросить об организационных моментах. Всё ли было в порядке? Ведь приходилось выступать параллельно с гимнастками-художницами.

Победитель II Европейских игр в спортивной акробатике Артур Беляков: «Всегда есть куда расти»-12

Артур Беляков:
Мы прошли тестовые соревнования, мы уже были к этому готовы. Это абсолютно не накладывало никаких сложностей.

За какое время до Европейских игр ты ощутил, что они уже наступают?

Артур Беляков:
Наверное, это стало ощущаться за недели полторы. Конечно, мы давно готовились.

Кстати, с золотыми медалями всех белорусских чемпионов II Европейских игр поздравил Президент Александр Лукашенко.

Подробнее – в видеоинформации.

Победитель II Европейских игр в спортивной акробатике Артур Беляков: «Всегда есть куда расти»-15

# Европейские игры # Артур Беляков # Фотофакт

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