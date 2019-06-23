Общий медальный зачёт II Европейских игр после третьего дня соревнований. Беларусь на втором месте

Новости Беларуси. Подошел к концу третий соревновательный день II Европейских игр в Минске.

По итогам прошедших соревнований в белорусской копилке 34 награды, 10 из которых – высшей пробы. В общекомандном медальном зачете наша сборная уступает только атлетам из России (они завоевали 39 медалей). Тройку лидеров замыкает сборная Украины.

За очередной соревновательный день белорусские спортсмены стали обладателями 20 медалей, шесть из которых – высшей пробы.

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