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Общий медальный зачёт II Европейских игр после третьего дня соревнований. Беларусь на втором месте

23 июня 2019 19:46
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Новости Беларуси. Подошел к концу третий соревновательный день II Европейских игр в Минске.  

По итогам прошедших соревнований в белорусской копилке 34 награды, 10 из которых – высшей пробы. В общекомандном медальном зачете наша сборная уступает только атлетам из России (они завоевали 39 медалей). Тройку лидеров замыкает сборная Украины.  

За очередной соревновательный день белорусские спортсмены стали обладателями 20 медалей, шесть из которых – высшей пробы.  

За событиями мультифорума в материалах корреспондентов СТВ можно наблюдать здесь.  

# Европейские игры

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