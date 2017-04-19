Запрещать вход на стадионы хулиганам будут по спискам и с помощью видеомониторинга

Новости Беларуси. «Опасным» болельщикам могут закрыть доступ к спортивным матчам.

19 апреля депутаты приняли в первом чтении законопроект о запрете на посещение соревнований для фанатов-хулиганов.

В зависимости от степени правонарушения срок действия запрета может составить от трех месяцев до трех лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Применять меры против буйных болельщиков впервые начали еще в семидесятых на родине футбола – в Великобритании. Эстафету подхватили довольно быстро.

Сегодня за нарушение на стадионе зрителю могут запретить посещать матчи.

Причем срок запрета может растянуться на долгие годы. Во Франции и Германии – до пяти лет, в России – и вовсе до семи.

Разговоры о том, что в Беларуси появятся «черные списки» болельщиков, ходили еще зимой. Сегодня парламентарии расставили точки над «и». Нижняя палата принимает законопроект, согласно которому фанатам-хулиганам путь на стадион будет заказан.