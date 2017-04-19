Исключен официально. Лучший бомбардир сборной Беларуси по хоккею на ЧМ-2016 Андрей Степанов не поедет во Францию

Новости Беларуси. Теперь уже официально. Нападающий Андрей Степанов не сыграет на чемпионате мира по хоккею во Франции. Об этом 19 апреля сообщил главный тренер нашей сборной Дэйв Льюис.

Накануне Степанов опубликовал информацию в своем инстаграмме, не уточнив суть претензий к нему со стороны тренерского штаба. На прошлом чемпионате мира Андрей Степанов с шестью очками стал самым результативным игроком в составе сборной, а в сентябрьской олимпийской квалификации – лучшим снайпером, сообщили в программе «СТВ-Спорт».