Зампредседателя Белорусской федерации плавания: Такой, как Саша Герасименя, в стране сегодня нет

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечает заместитель председателя Белорусской федерации плавания Сергей Матвеенко.

Евгений Цуркин на чемпионате мира на короткой воде в Дохе дважды пробился в финал (это «полтинник» баттерфляем и «сотка»). И оба раза он на шестом месте. Светлана Хохлова и Виктор Стаселович до финала не добрались. Этот результат хороший или плохой? Как нам его расценивать?

Сергей Матвеенко:

Я хочу сказать по Цуркину. Не только два шестых места, а стабильное улучшение результатов идет, устанавливаются рекорды Беларуси. Это очень хорошо. Тем более спортсмен юный, перспективы есть большие. Что касается остальных, хочу сказать, что Света, по всей вероятности, сделала все, что возможно. Сказались перелеты, которые были у нее из Америки в Минск, из Минска на чемпионат мира. А юный Стаселович свою задачу выполнил. Он выполнил нормативы попадания на чемпионат мира и там улучшил тоже свои результаты. С молодого спортсмена давайте сегодня строго не будем спрашивать. Подождем еще годок, а потом уже спросим.

Попутно сразу хочу уточнить: а что это за практика такая, что наши спортсмены стали уезжать тренироваться в Америку?

Сергей Матвеенко:

Вы знаете, обычная практика европейских стран. Даже ближние наши страны (Литва, Латвия, Эстония). Многие спортсмены уезжают туда учиться. И, естественно, уезжая учиться, получать знания, они получают там тренировочную практику у ведущих специалистов Европы и мира. Не вижу в этом ничего такого странного.

То есть там лучше, чем у нас тренироваться, учиться.

Сергей Матвеенко:

Наверное, были какие-то свои у Санковича позывы туда уехать. Многое, может, он недоговорил. Но если парень поехал, то ради Бога.

Это как-то сказалось на его результатах?

Сергей Матвеенко:

Он результаты не ухудшает, результаты у него стабильные. Он основной кандидат у нас на Олимпийские игры в Бразилию. Будем ждать следующего года – года олимпийских лицензий. И начнем считать тогда дистанции, лицензии, спортсменов. Дождемся следующего года.

А не получится так, что уехали тренироваться, а остались там навсегда?

Сергей Матвеенко:

Может и такое быть.

Жалко было бы?

Сергей Матвеенко:

Как вам сказать. Если он выступит у нас, за нашу страну в Бразилии, а потом там останется… Мы сейчас не можем знать, что у него в душе. Я лично не знаю. Знаю, что он там учится очень хорошо, постигает азы учебы, тренируется у великолепного американского тренера. Дай Бог, он нам поможет. Он многому научится.

Кстати, давая интервью, Светлана Хохлова сказала, что достаточно профессиональные тренеры, есть чему поучиться. И, возможно, то, что там есть, она записывает, ведет дневничок, и говорит, что вернется, значит, может, будет тренировать наших детей по американской программе. Так что я здесь ничего плохого не вижу.

Что касается Александры Герасимени. Все знают, что она пропускала этот старт, хотя старт довольно серьезный, хоть и короткая вода. Я так понимаю, она готовится по индивидуальной программе и никто ее не трогает.

Сергей Матвеенко:

Это прерогатива главного тренера сегодня. Это было, по всей вероятности, обсуждено на тренерском совете. Да, я член Исполкома, этот вопрос обсуждался и на Исполкоме, когда его вел наш председатель Федерации Тозик Анатолий Афанасьевич. Было принято решение старт пропустить. Готовится она по индивидуальному плану. Насколько я в курсе дела, в середине декабря состоится тоже престижный турнир в Санкт-Петербурге на призы олимпийского чемпиона Владимира Сальникова. Туда поедет уже более расширенный состав, в том числе и Саша Герасименя.

Слово «по индивидуальному плану» есть. Не только в плавании, а везде. Она никогда не подводила, выходя на основной старт. Я думаю, что она успешно выступит и в следующем году и завоюет олимпийские лицензии. И достаточно успешно представит нашу страну в Бразилии.

Достаточно успешно – это?

Сергей Матвеенко:

Как минимум медаль должна быть. Я в это верю.

Есть какая-то смена у Александры Герасимени за спиной? В последнее время вдруг стали прибавлять мужчины, но девушек не видно.

Сергей Матвеенко:

Мужчины, да, прибавляют, появилась группа у нас. Девчонки есть по республике, сейчас идет селекция, идет отбор. Такой, как Саша, сегодня нет, но, в принципе, спортсменки где-то 8-10 класса есть. Главный тренер просматривает, тренеры сборной команды просматривают. Я думаю, что замена будет.

Появляются люди. Вот, появился Цуркин. Тоже будем радоваться. Санкович не сдал позиции, мы уже говорили. И есть еще группа спортсменов. Но просто не буду утомлять фамилиями.

Появляются же они не раз и откуда-то? Они же откуда-то появляются? Откуда берутся пловцы?

Сергей Матвеенко:

Есть налаженная система, есть детские спортивные школы, есть специализированные детские спортивные школы, есть училища олимпийского резерва. То есть такая цепочка. Есть школы высшего спортивного мастерства, Республиканская школа высшего спортивного мастерства. Все занимаются, все обучаются.

Давно говорили: есть бассейны – дети будут плавать. Хорошо или плохо, но люди будут туда ходить. И всегда пройдет какое-то время, всегда найдется какой-то один этот знаменитый спортсмен, он всегда будет защищать нашу страну в дальнейшем на крупных соревнованиях.

Заканчивается год, мы входим в новый 2015-й. Год, который уходит, каким был для наших пловцов, для нашего плавания?

Сергей Матвеенко:

Я считаю, положительным, удовлетворительным годом был. И, опять-таки, в сфере строительства плавательных бассейнов. Потому что они открыты во многих регионах республики. В Минске, мы знаем, в школах двух открыты плавательные бассейны. Я уже обозначил позицию «Трактора». Реконструировали «Старт», где Герасименя Саша начинала плавать. Потихонечку приводятся в порядок плавательные базы, которые был построены 40-30 лет тому назад. Они уже устарели, сегодня строятся в новым стиле.

Возвращаясь к чемпионату мира, который прошел в Дохе. Сколько платят нашему спортсмену за медаль?

Сергей Матвеенко:

Я сейчас немножко отошел от сферы Министерства спорта и туризма. Но там есть свои критерии оценки. Немалые деньги. Первое, второе и третье места будут Министерством спорта и туризма оценены в соответствующих базовых величинах. Это неплохие базовые величины. Тем более есть такой момент, где будет, наверное, пересмотрена тарификация. К примеру, они получают заработную плату по контракту. Получал по 11 разряду, могут поднять до 12-13. Заработная плата тоже повышается. То есть они не обижены.

По результату, как сказал Александр Григорьевич, и заработная плата. Поэтому плывет спортсмен, показывает результат (не только пловец, а все остальные) – он соответственно и получает. Точно так, как и получает его тренер. А тренер ведь растет с учеником. У него соответствующая заработная плата и у тренера такая же. Он получается вместе с учеником: тот получает заслуженного мастера спорта, а этот – заслуженного тренера. Вот и все. Соответственно, и денежная копилочка у всех растет. Надо работать и выходить на приличный результат. Тогда будет и кошелек полный.

Как пловцы отдыхают? Обычному человеку за счастье – на море съездить. А пловцу?

Сергей Матвеенко:

По разному. Кто-то хочет просто дома побыть, кто-то – с родителями, кто-то – с друзьями, кто-то, действительно, покупает путевки и едет отдыхать. Это чисто индивидуально. Здесь я не могу сказать конкретно и точно, что должно быть так.

Сколько лицензий, сколько спортсменов, если отберутся на Олимпиаду, вы скажете, что это очень хорошо?

Сергей Матвеенко:

Мы обсуждали на Исполкоме тех, которые в основном составе в национальной команде на контракте стоят, – это где-то 15 спортсменов. Дай Бог, если из 15 спортсменов человек 10-12 завоюют олимпийские лицензии. И не на одной дистанции. Это уже будет, сами понимаете, удваиваться. А задача ставится – это завоевание двух медалей. Исполком принял такое решение, на это пошел главный тренер, он подписался под это. Поэтому все поставлено под результат, под медали, не забывая о том, что есть еще детский, юношеский спорт, за которым нужно следить, не бросаться, подтягивать его. Иначе, как мы с вами тут говорили, будет просто дыра. Это тоже пока контролируется.

Две медали запланированы. А качество медалей?

Сергей Матвеенко:

Медали есть медали. Все хорошего качества. Что «золото», «серебро», «бронза» – это все равно медали. Это очень хорошо для нашей страны.