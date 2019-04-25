«Задача-минимум – две медали»: генсек федерации каратэ о Европейских играх

Новости Беларуси. Чуть более 50 дней остается до главного спортивного события этого лета – вторых Европейских игр. Работа идет полным ходом: готовятся и арены, и спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лучшие каратисты Старого Света поборются за медали в период с 29 по 30 июня. Сейчас национальная сборная в полном составе тренируется в Стайках, после чего отправится на один из рейтинговых турниров в Стамбуле. Наше представительство на главном спортивном мультифоруме континента уже определено, причем состав подобрался боеспособным.