«Beauty Run» в Минске. Каким будет забег в этом году

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – исполнительный директор Белорусской федерации легкой атлетики – Мария Бадич , руководитель проекта Фонда ООН в области народонаселения в Республике Беларусь – Марина Анасенко и участница женского легкоатлетического пробега «Beauty Run-2018» – Марина Качан .

Почему пробег именно женский? Что он символизирует? Чему посвящён этот легкоатлетический пробег? Какие будут дистанции?

Подробности – в видеоматериале.