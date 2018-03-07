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«Beauty Run» в Минске. Каким будет забег в этом году

07 марта 2018 11:10
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Уже завтра в Минске стартует ежегодное спортивное событие, посвящённое предстоящему празднику – женский легкоатлетический пробег «Beauty Run».

«Beauty Run» в Минске. Каким будет забег в этом году-1

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ  исполнительный директор Белорусской федерации легкой атлетики  Мария Бадич, руководитель проекта Фонда ООН в области народонаселения в Республике Беларусь  Марина Анасенко и участница женского легкоатлетического пробега «Beauty Run-2018»  Марина Качан.

«Beauty Run» в Минске. Каким будет забег в этом году-4

Почему пробег именно женский? Что он символизирует? Чему посвящён этот легкоатлетический пробег? Какие будут дистанции? 

Подробности – в видеоматериале.

# Фотофакт # Мария Бадич # общество # Марина Анасенко # Марина Качан

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