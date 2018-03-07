«Beauty Run» в Минске. Каким будет забег в этом году

Уже завтра в Минске стартует ежегодное спортивное событие, посвящённое предстоящему празднику – женский легкоатлетический пробег «Beauty Run».
Уже завтра в Минске стартует ежегодное спортивное событие, посвящённое предстоящему празднику – женский легкоатлетический пробег «Beauty Run».
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – исполнительный директор Белорусской федерации легкой атлетики – Мария Бадич, руководитель проекта Фонда ООН в области народонаселения в Республике Беларусь – Марина Анасенко и участница женского легкоатлетического пробега «Beauty Run-2018» – Марина Качан.
Почему пробег именно женский? Что он символизирует? Чему посвящён этот легкоатлетический пробег? Какие будут дистанции?
Подробности – в видеоматериале.