Забастовки и потасовки: что происходит во Франции в преддверии ЧЕ по футболу

Новости Франции. Всего через пару часов во Франции стартует Чемпионат Европы по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабные мероприятия уже отметились буйными потасовками английских болельщиков в Марселе. Порядок восстановили лишь с помощью слезоточивого газа, дубинок и полицейских собак.

Правда, фанаты – не самая большая проблема страны. Пятая республика буквально парализована забастовками из-за трудовой реформы.

Вдобавок ко всем невзгодам, Париж давно нуждается в, так сказать, генеральной уборке. Здесь и коммунальщики в борьбе за свои права, не выходят на работу.

Известные своим буйным нравом английские фанаты сделали все, чтобы открытие Евро стране-хозяйке запомнилось навсегда – этой ночью по воле британцев Марсель не спал: болельщики громили бары, забрасывали местных жителей бутылками, особо не понравившиеся получали стульями по лицу. Проверку на прочность не выдержала полиция: едва англичан успокоили, как они прорвали оцепление и продолжили наводить в исторически несимпатичной им Франции свои порядки.

Впрочем, буйные фанаты – далеко не самая большая проблема страны. В последние недели, пятую республику штормит, в прямом и переносном смысле: только успокоилась погода, как о своих правах снова вспомнили противники трудовой реформы. Бастующие обещали сорвать турнир, и, похоже, они перешли от слов к делу.

Филипп Ньюнс, представитель профсоюза:

Мы продолжим забастовку до победы. Плохо, что это может навредить проведению чемпионата Европы, но на кону благополучие наших семей – мы не отступим от своего.

И для правительства страны это даже не концовка первого тайма! В государстве острая нехватка топлива. Перекрыты дороги, порой кучами мусора – убирать никто не планирует. Вне игры и железнодорожники – работать не будут, пока не отменят реформу. До кучи каждый третий самолет не взлетит – пилоты солидарны со страной. Но бастующие легионы – лишь проблема номер два во французской череде неудач.

Франсуа Олланд, президент Франции:

Угроза терактов будет существовать в течение продолжительного времени, но мы должны приложить все усилия, чтобы обеспечить успешное, а главное спокойное проведение Евро-2016

Только на охрану Парижа направлены тысячи полицейских и армейцев. Всего дежурных по стране в районе ста тысяч. Предупреждать об опасности будут через специальное мобильное приложение. И почти на каждой улице досмотр как в аэропортах.

Туристы:

В воздухе витает угроза со стороны террористов, хорошо, что нас защищает столько полицейских.

От большого количества людей с оружием как-то жутковато, но они делают свою работу.

Я приехала из Бразилии – там преступники ведут себя куда наглее и полиция им не помеха. А здесь спокойно и комфортно.

И все же футбольная феерия охватила не только Пятую Республику, а весь континент. Наша сборная, к сожалению, не прошла на Евро, но Виктор отдал свое сердце французской дружине почти 20 лет назад. На поездку в Европу не решился – дома за «Ле Блю» болеть спокойнее и безопаснее. Да и фан–зона, пусть не такая большая, как в Париже, но есть.

Виктор Курневич, футбольный болельщик:

Во Францию-то ехать не страшно, но всё равно - условия безопасности у нас всегда на уровне. В нашей стране можно не боясь смотреть всякие мероприятия, любого рода.

Всё-таки футбол - праздник, который никому никогда не остановить. И начнётся торжество буквально через считанные часы.