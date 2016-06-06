100 человек из 4 стран приняли участие в международном легкоатлетическом пробеге «Дружба», связавшем Брест и Тересполь

Новости Беларуси. Международный легкоатлетический пробег «Дружба» связал белорусский Брест и польский Тересполь. На старт вышли 100 любителей бега и здорового образа жизни из Беларуси, Польши, Украины и России. Они пробежали по улицам Бреста в сторону пункта таможенного оформления «Варшавский мост».

Чтобы не возникло заминок на границе, паспортный контроль участники прошли до забега. От погранперехода спортсмены направились в польский Тересполь. В общей сложности они преодолели 12 километров – расстояние, которое объединяет не только города, но и страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олеся Округ, заведующий сектором спорта и туризма Брестского облисполкома:

Это уже полноценный пробег, без остановок. На трассе выставлены пит-стопы с водой, потому что погода очень жаркая, чтобы никому не было плохо.

Войчех Пикула, участник пробега (Польша):

Я последний раз был в Бресте 25 лет назад. Для участия в пробеге Брест-Тересполь уладил все паспортные вопросы. Очень хотелось посмотреть, как сейчас выглядит город и что изменилось. Да и очень люблю бегать. Занимаюсь серьезно почти год. Буду заниматься дальше и, конечно, стараться приезжать сюда.

Спортсмены соревновались в пяти возрастных группах. Самому юному атлету 11 лет, он из Бреста. А вот самый опытный бегун живет в Польше, ему почти 70.