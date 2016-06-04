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Легенда мирового бокса Мохаммед Али умер на 75-ом году жизни

04 июня 2016 13:59
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Легенда мирового бокса, обладатель титула «спортсмен века» Мохаммед Али скончался на 75-ом году жизни. Его экстренно госпитализировали этой ночью из-за проблем с дыханием. Близкие боксера сначала заявили, что все обошлось, но позже стало известно, что Али последний бой, с болезнью,  все-таки проиграл.

Его имя стало синоним профессионального бокса. Мохаммед Али за свою карьеру провел 61 бой. Только пять из них закончились поражением. А знаменитый девиз спортсмена «Руки работают, видят глаза. Порхай как бабочка, жаль как пчела» - главная тактическая схема для любого боксера современности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Порхай, как бабочка, и жаль, как пчела»: каким мир запомнит Мохаммеда Али, читайте здесь

# Мировой бокс # Мохаммед Али

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