Легенда мирового бокса Мохаммед Али умер на 75-ом году жизни

Легенда мирового бокса, обладатель титула «спортсмен века» Мохаммед Али скончался на 75-ом году жизни. Его экстренно госпитализировали этой ночью из-за проблем с дыханием. Близкие боксера сначала заявили, что все обошлось, но позже стало известно, что Али последний бой, с болезнью, все-таки проиграл.

Его имя стало синоним профессионального бокса. Мохаммед Али за свою карьеру провел 61 бой. Только пять из них закончились поражением. А знаменитый девиз спортсмена «Руки работают, видят глаза. Порхай как бабочка, жаль как пчела» - главная тактическая схема для любого боксера современности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.