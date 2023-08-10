«Очень серьёзно рассчитываем на медаль». Финал турнира среди девушек по современному пятиборью проходит в Минске

Новости Беларуси. На стадионе Белорусского государственного университета физкультуры стартовал финал личного турнира среди девушек по современному пятиборью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На прямой связи с последними новостями наш корреспондент Артем Шукалович.
Артем Шукалович, корреспондент:
Соревновательная программа пятиборцев только начинается. Сегодня понаблюдаем за финалом у девушек. В самом разгаре бонус-раунд в фехтовании. Соревноваться спортсменам предстоит всего в четырех дисциплинах, не будет у них конкура, конной выездки. Сделано это из-за малого возраста некоторых из заявленных участников, чтобы уравнять шансы.
Впереди у спортсменок плавание, и подведут итоги в лазер-ране. По итогам квалификации в финальную стадию пробились восемь девушек. Всего выступают 18 представительниц различных стран. Конкуренцию нашим спортсменкам составляют пятиборцы из Египта, России, Казахстана и Узбекистана. Пока после основного раунда фехтования у девушек лидирует россиянка Виктория Сазонова. После фехтования в квалификации в квалификации в ее активе 292 очка, на пятки ей наступают сразу две наших спортсменки. В промежуточном протоколе две белорусские спортсменки занимают третье место – это Мира Бурая и Мария Гнедчик. Они делят третью позицию. У них по 250 баллов. Но после бонусного фехтования все может измениться. По правилам сейчас девушки проходят 30-секундные поединки до первого укола. Вся ситуация в протоколе может измениться.
Своими ожиданиями от соревновательного дня с нами поделилась Елена Нырцова, тренер сборных команд Беларуси по современному пятиборью.
Елена Нырцова, тренер сборных команд Беларуси по современному пятиборью:
В полуфинале очень даже неплохо все отфехтовали. С полуфинального турнира в зачет финала пойдут очки с фехтования. Отфехтовали девочки почти все очень достойно. Две девчонки наших – Мира Бурая и Маша Гнедчик – занимают третью строчку общего протокола по фехтованию. Остальные девочки там очень рядом и близко. Мы очень серьезно рассчитываем на медаль.
Артем Шукалович:
Продолжаем следить за бонус-раундом в фехтовании и ждем старта заплывов в плавании. Подведет итоги лазер-ран. Девушкам предстоит пробежать дистанцию и стрелять из лазерного пистолета на огневых рубежах.