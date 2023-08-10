«Очень серьёзно рассчитываем на медаль». Финал турнира среди девушек по современному пятиборью проходит в Минске

Новости Беларуси. На стадионе Белорусского государственного университета физкультуры стартовал финал личного турнира среди девушек по современному пятиборью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На прямой связи с последними новостями наш корреспондент Артем Шукалович.

Артем Шукалович, корреспондент:

Соревновательная программа пятиборцев только начинается. Сегодня понаблюдаем за финалом у девушек. В самом разгаре бонус-раунд в фехтовании. Соревноваться спортсменам предстоит всего в четырех дисциплинах, не будет у них конкура, конной выездки. Сделано это из-за малого возраста некоторых из заявленных участников, чтобы уравнять шансы.

Впереди у спортсменок плавание, и подведут итоги в лазер-ране. По итогам квалификации в финальную стадию пробились восемь девушек. Всего выступают 18 представительниц различных стран. Конкуренцию нашим спортсменкам составляют пятиборцы из Египта, России, Казахстана и Узбекистана. Пока после основного раунда фехтования у девушек лидирует россиянка Виктория Сазонова. После фехтования в квалификации в квалификации в ее активе 292 очка, на пятки ей наступают сразу две наших спортсменки. В промежуточном протоколе две белорусские спортсменки занимают третье место – это Мира Бурая и Мария Гнедчик. Они делят третью позицию. У них по 250 баллов. Но после бонусного фехтования все может измениться. По правилам сейчас девушки проходят 30-секундные поединки до первого укола. Вся ситуация в протоколе может измениться.

Своими ожиданиями от соревновательного дня с нами поделилась Елена Нырцова, тренер сборных команд Беларуси по современному пятиборью.