За 20 дней до открытия чемпионата мира по биатлону среди юниоров в «Раубичах» заявки на участие подали 42 страны

Новости Беларуси. Чемпионат мира по биатлону среди юниоров стартует 17 февраля, но спортивный комплекс «Раубичи» готов принять его хоть сегодня.

За 20 дней до официального открытия форума заявки на участие подали 42 страны. Ожидается, что в Беларусь прибудут около 600 участников соревнований, включая обслуживающий персонал. Срок подачи заявок заканчивается в первый день февраля.

Именно к этому времени определится окончательный состав белоруской команды. Лидерами нашей сборной являются Виктор Кривко, Анна Сола и Динара Алибекова. Основная цель – сохранить этот золотой запас для взрослого спорта. Именно поэтому Белорусская федерация биатлона рассматривает домашний старт, как этап подготовки к Олимпийским играм 2018 года.

Ответственным за перспективный резерв назначен известный в прошлом биатлонист Александр Сыман.

Юрий Альберс, главный судья юниорского чемпионата мира по биатлону:

Мы постараемся максимально хорошо выступить. Это не взрослый спорт, где можно прогнозировать более четко.

Все причастные к чемпионату (в том числе и болельщики) смогут посетить нашу страну без виз. Первые гости турнира прибудут в Беларусь 15 февраля.

Но самое главное для биатлонного форума – это снежный покров: чем он толще, тем больше зрителей. К возможным проблемам со снегом организаторы уже подготовились. Достигнута договоренность о его поставках из Национального аэропорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Андрей Асташевич, директор Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта:

Новое, что еще было сделано дополнительно, по требованию Федерации биатлона нашей, это крытый тир для отработки стрельбы в неблагоприятных условиях перед началом учебно-тренировочных сборов. Я так понимаю, это весенний основной период времени. Это, я считаю, одно из тех сооружений, которых ни в мире, ни в Европе нет.