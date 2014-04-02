Юношеский международный теннисный турнир «Zvezda Cup» стартовал в Минске

Новости Беларуси. В эти дни в Минске проходит «Zvezda Cup» – престижный международный турнир среди юношей и девушек до 14 лет. Накануне юные теннисисты начали борьбу в основной сетке соревнований.

1 апреля на кортах теннисного центра было совсем не до шуток. Юные спортсмены из Германии, Грузии, Казахстана, России, Украины и, конечно же, Беларуси собрались в эти дни в Минске, чтобы показать друг другу совсем не детский теннис.

«Zvezda Cup», как и завершившийся накануне «Belkanton Cup», – соревнование высокой второй категории.

Для белорусских ребят, а именно их представительство на турнире самое большое, это весьма реальный шанс заработать рейтинговые очки в европейской табели о рангах. И, конечно, попробовать силы в настоящей соревновательной борьбе.

Семен Каган, директор ГЦОР по теннису:

Очень много наших белорусских ребят играет в него. Турнир проходит дома, поэтому расходы небольшие на участие в нем. Попасть в основную сетку совсем не просто на турнире второй категории, а здесь они попадают, то есть проходят очень прекрасную школу, против сильных детей играют. Очень хорошо.

Как и на «Belkanton Cup» возглавил посев у юношей наш Александр Згеровский. У девушек – россиянка Татьяна Макарова, третья ракетка Европы в возрасте до 14 лет.

Соревнования продлятся до 5 апреля. Тогда состоятся финалы в одиночном и парном разрядах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».