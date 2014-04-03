ХК «Динамо-Минск» в финальной серии Кубка Надежды проиграл второй домашний матч омскому «Авангарду» – 0:4

Новости Беларуси. Надежда умирает последней. Проиграв второй матч в финальной серии в утешительном турнире КХЛ, хоккейное «Динамо-Минск» покидает домашний лед. Попытка взять реванш обернулась для зубров поражением с сухим счетом.

Если кто и извлек уроки из первого матча серии, то это хоккеисты «Авангарда». Они старательно вязали динамовцев в средней зоне, да так, что у зубров порой не получалось перейти даже свою синюю линию. При этом голевые моменты у ворот гостей изредка, но все же возникали, однако на пути шайбы вставал надежный вратарь Шилин или защитники ястребов.

В отличие от минчан в атаке омичи действовали нешаблонно. Чего стоит хотя бы первый гол – его на 14 минуте провел Казионов, после эффектного соло Жеребцова, обыгравшего едва ли не всю пятерку бело-синих.

А во втором периоде гости послали минских хоккеистов в глубочайший нокаут. Менее чем за 8 минут ястребы забросили трижды. Сперва большинство реализовал Пивцакин. Затем он же завершил эффектную комбинацию. А точку незадолго до сирены поставил Рассказов.

В третьй двадцатиминутке гости включили режим экономии сил, а вот минчане, несмотря на все старания, так и не нащупали рычаг переключения передач и играли в том же неспешном темпе.

В итоге – закономерная победа «Авангарда» – 4:0.

В двух домашних матчах Динамо не забросило ни одной шайбы.

Евгений Ногачёв, защитник ХК «Динамо-Минск»:

Мне кажется, не то, что «Авангард» хорошо играет, но и мы плохо входили в зону. Ничего не получалось. (В Омске на что рассчитываете?) Рассчитываем на победу, конечно. Будем бороться до конца. Пока есть шанс, будем бороться.

Теперь «Динамо» отправляется в Омск, где перед зубрами стоит сложнейшая задача – одержать 2 победы в 2 матчах. А значит, Любомиру Поковичу предстоит найти противоядие от голевой импотенции своих подопечных.

Ближайшая игра «Авангарда» и «Динамо» пройдет 5 апреля.