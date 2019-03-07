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«Юность» обыграла сборную U20 в рамках чемпионата Беларуси в экстралиге «А»

07 марта 2019 12:34
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Новости Беларуси. Матчем между столичной «Юностью» и сборной U20 завершился регулярный чемпионат Беларуси по хоккею в экстралиге «А», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Юность» обыграла сборную U20 в рамках чемпионата Беларуси в экстралиге «А»-1

Сильнее оказалась команда Михаила Захарова – 7:0. «Красно-синие» набирают 141 бал и готовятся к своим первым поединкам в плей-офф. В первом раунде минчане как раз таки сыграют с «молодежкой». Первая игра запланирована на 8 марта.

«Юность» обыграла сборную U20 в рамках чемпионата Беларуси в экстралиге «А»-4

Дмитрий Дудик, старший тренер молодежной сборной Беларуси:
Ожидали лучшего, лучшей работы. Мы сегодня играли в шесть защитников. Четыре центральных и отдельно было 10 крайних нападающих. Пять пар крайних нападающих, которые крутились друг за другом. По идее, они должны были создавать сегодня давление и держать шайбу в зоне атаки. Но, к сожалению, не смогли держать шайбу.

«Юность» обыграла сборную U20 в рамках чемпионата Беларуси в экстралиге «А»-7

К слову, сам нокаут-раунд уже стартовал. Действующий обладатель Кубка Президента «Неман» с минимальным счетом обыграл «Лиду». Солигорский «Шахтер» дважды уступал «Металлургу», но все-таки дожал «сталеваров» в основное время 3:2. А «Динамо-Молодечно» на своем льду одержало трудную победу над «Гомелем». 7 марта состоятся вторые поединки.

# Хоккей Беларуси # Дмитрий Дудик # Фотофакт

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