«Юность» обыграла сборную U20 в рамках чемпионата Беларуси в экстралиге «А»

Новости Беларуси. Матчем между столичной «Юностью» и сборной U20 завершился регулярный чемпионат Беларуси по хоккею в экстралиге «А», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сильнее оказалась команда Михаила Захарова – 7:0. «Красно-синие» набирают 141 бал и готовятся к своим первым поединкам в плей-офф. В первом раунде минчане как раз таки сыграют с «молодежкой». Первая игра запланирована на 8 марта.

Дмитрий Дудик, старший тренер молодежной сборной Беларуси:

Ожидали лучшего, лучшей работы. Мы сегодня играли в шесть защитников. Четыре центральных и отдельно было 10 крайних нападающих. Пять пар крайних нападающих, которые крутились друг за другом. По идее, они должны были создавать сегодня давление и держать шайбу в зоне атаки. Но, к сожалению, не смогли держать шайбу.