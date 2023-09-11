«Юность» на выезде обыграла хоккеистов «Бреста»

В одной из встреч минская «Юность» на выезде обыграла команду «Брест», хотя на старте дуэли игра лучше шла у хозяев. В один момент они вели – 3:1, но удержать преимущество не вышло. Вырваться вперед столичной дружине помог хет-трик Станислава Кучкина. Итоговый счет – 5:3 в пользу «Юности».