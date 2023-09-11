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«Юность» на выезде обыграла хоккеистов «Бреста»

11 сентября 2023 10:50
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Продолжаются матчи регулярного сезона чемпионата Беларуси по хоккею. Накануне состоялось три поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Юность» на выезде обыграла хоккеистов «Бреста»-1

В одной из встреч минская «Юность» на выезде обыграла команду «Брест», хотя на старте дуэли игра лучше шла у хозяев. В один момент они вели – 3:1, но удержать преимущество не вышло. Вырваться вперед столичной дружине помог хет-трик Станислава Кучкина. Итоговый счет – 5:3 в пользу «Юности».

«Юность» на выезде обыграла хоккеистов «Бреста»-4

В других поединках дня удача улыбнулась «Могилеву» и «Локомотиву».

# Хоккей Беларуси # Станислав Кучкин # Фотофакт

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