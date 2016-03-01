«Юность» и «Шахтер» вышли в полуфинал чемпионата Беларуси по хоккею

Новости Беларуси. «Юность» и «Шахтер» в полуфинале чемпионата страны по хоккею. В понедельник прошли четвертые матчи четвертьфинальных серий плей-офф. Победитель «регулярки» «Юность» добилась успеха в противоборстве с «Химиком-СКА», а «Шахтер» вновь одолел «Лиду». В этих противостояниях счет стал 4:0.

А вот в еще двух дуэлях счет стал равным – 2:2. «Металлург» выровнял положение в дуэли «Гомелем», а «Динамо-Молодечно» – с Неманом. Пятые матчи этих серий пройдут 2 марта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».