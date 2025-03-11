«Юность» и «Гомель» повторно обыграли соперников в матчах четвертьфинальных серий Кубка Президента, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минчане на домашнем льду нанесли поражение оршанскому «Локомотиву». Счет на первой же минуте открыли гости. Однако еще до антракта подопечные Сергея Стася сравняли цифры на табло. В середине второго отрезка вперед вышли хозяева. А на 43 минуте Станислав Кучкин установил окончательный счет – 3:1. Победа за «Юностью». «Гомель» и «Металлург» вновь доигрались до овертайма. «Рыси» вырвали победу – 2:1. Таким образом, счет в сериях стал 2:0.