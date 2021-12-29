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Юношеский ЧЕ по шахматам. Как в первой программе соревнований выступили белорусы?

29 декабря 2021 20:48
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Новости Беларуси. На юношеском чемпионате Европы по шахматам завершилась первая программа соревнований – рапид, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши умники завоевали 9 наград.  

Юношеский ЧЕ по шахматам. Как в первой программе соревнований выступили белорусы?-1

Золото и звание чемпионки добилась Александра Тарасенко, которая выступает среди девушек до 18 лет. На верхнюю ступень пьедестала поднялась и еще совсем юная Анастасия Севостьянчук, она соревнуется среди девочек до 8 лет. Также в медальную копилку нашей сборной первый день принес 4 серебра и 3 бронзы.  

# Шахматы # Александра Тарасенко # Анастасия Севостьянчук # Фотофакт

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