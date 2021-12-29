Юношеский ЧЕ по шахматам. Как в первой программе соревнований выступили белорусы?

Золото и звание чемпионки добилась Александра Тарасенко, которая выступает среди девушек до 18 лет. На верхнюю ступень пьедестала поднялась и еще совсем юная Анастасия Севостьянчук, она соревнуется среди девочек до 8 лет. Также в медальную копилку нашей сборной первый день принес 4 серебра и 3 бронзы.