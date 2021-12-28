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Поражение после 9 побед подряд. На ЧБ по хоккею «Юность» уступила «Шахтёру»

28 декабря 2021 19:32
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Новости Беларуси. В рамках чемпионата Беларуси по хоккею завершился очередной соревновательный вечер, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Битва сильнейших прошла в Солигорске.  

Поражение после 9 побед подряд. На ЧБ по хоккею «Юность» уступила «Шахтёру»-1

«Шахтер» принимал минскую «Юность». Столичный коллектив не уступал уже 9 матчей кряду. При этом в рамках турнира дружины ранее встречались дважды. И каждый раз побеждали подопечные Есаулова, сумев сохранить свои ворота на замке. Эта тенденция надоела хозяевам. И за 45 минут они трижды поразили ворота гостей. Те сумели ответить, но лишь раз. А в конце третьего периода «горняки» закрыли вопрос о победителе встречи, прервав солидную выигрышную серию «Юности».  

В среду, 29 декабря, будут проведены еще три дуэли.  

# Хоккей Беларуси # Евгений Есаулов # Фотофакт

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