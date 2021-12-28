Поражение после 9 побед подряд. На ЧБ по хоккею «Юность» уступила «Шахтёру»

Новости Беларуси. В рамках чемпионата Беларуси по хоккею завершился очередной соревновательный вечер, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Битва сильнейших прошла в Солигорске.

«Шахтер» принимал минскую «Юность». Столичный коллектив не уступал уже 9 матчей кряду. При этом в рамках турнира дружины ранее встречались дважды. И каждый раз побеждали подопечные Есаулова, сумев сохранить свои ворота на замке. Эта тенденция надоела хозяевам. И за 45 минут они трижды поразили ворота гостей. Те сумели ответить, но лишь раз. А в конце третьего периода «горняки» закрыли вопрос о победителе встречи, прервав солидную выигрышную серию «Юности».