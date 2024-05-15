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Юношеская сборная Беларуси по хоккею до 17 лет вышла в финал Кубка чемпионов в Челябинске

15 мая 2024 20:46
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Юношеская сборная Беларуси по хоккею до 17 лет вышла в финал Кубка чемпионов, который проходит в Челябинске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юношеская сборная Беларуси по хоккею до 17 лет вышла в финал Кубка чемпионов в Челябинске-1

В полуфинальном поединке наши ребята встречались с казанским «Ак Барсом». И это было настоящее сражение. На 14-й минуте белорусы открыли счет отличился Ярослав Брызгалов. Затем инициативу перехватили хоккеисты из Казани. Они восстановили равновесие, а затем забросили еще две шайбы. В третьем периоде подопечные Дмитрия Шульги смогли догнать соперника – свои шансы использовали Никита Павлов и Марк Ивуть. Овертайм не выявил победителя. В серии послематчевых бросков точнее были белорусы – 4:3. В четверг, 16 мая, в финале сборная Беларуси сыграет с челябинским «Трактором».

# Хоккей

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