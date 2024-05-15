«Гомеля» обыграла «Минск» в полуфинальной серии ЧБ по мини-футболу

В Гомеле в первом матче местная дружина ВРЗ принимала «Минск». В первом тайме команды обошлись без забитых мячей. На старте второго отрезка хозяева открыли счет – Дмитрий Шимановский убежал в контратаку и эффектно забил в ближний угол. Спустя несколько минут Алексей Пинчук удвоил преимущество ВРЗ. Победа осталась за командой из Гомеля – 2:0.