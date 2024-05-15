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«Гомеля» обыграла «Минск» в полуфинальной серии ЧБ по мини-футболу

15 мая 2024 17:47
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В чемпионате Беларуси по мини-футболу стартовала полуфинальная серия, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Гомеля» обыграла «Минск» в полуфинальной серии ЧБ по мини-футболу-1

В Гомеле в первом матче местная дружина ВРЗ принимала «Минск». В первом тайме команды обошлись без забитых мячей. На старте второго отрезка хозяева открыли счет – Дмитрий Шимановский убежал в контратаку и эффектно забил в ближний угол. Спустя несколько минут Алексей Пинчук удвоил преимущество ВРЗ. Победа осталась за командой из Гомеля – 2:0.

# Мини-футбол

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