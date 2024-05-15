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«Минск» одержал первую победу в финальной серии чемпионата страны по баскетболу

15 мая 2024 18:23
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В столичном Дворце спорта стартовала финальная серия чемпионата Беларуси по баскетболу среди мужских команд. Главный трофей оспаривают «Минск» и «Гродно-93», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Минск» одержал первую победу в финальной серии чемпионата страны по баскетболу-1

Минчане – действующие обладатели трофея, они пропустили гладкий сезон и стартовали со стадии плей-офф. Гродненской дружине пришлось пробиваться к финалу тернистыми тропами, но парни Дмитрия Кузьмина справились, одолев своего извечного соперника – «Борисфен». Первый поединок показал, что «Гродно- 93» – довольно сильный конкурент, и «Минску» не просто добывать победы в каждом розыгрыше. Итоговый счет – 75:66 в пользу «драконов».

«Минск» одержал первую победу в финальной серии чемпионата страны по баскетболу-4

Алексей Суховецкий, главный тренер БК «Минск»:
Борьба была очень хорошая. Мы чуть лучше доминировали в первой половине, вторую половину проиграли в три очка. Это финал и здесь важна любая победа, даже некрасивая, может быть не настолько эффектная. Готовимся к следующей игре, я уверен, она будет не менее напряженной. У нас есть 1,5 суток, чтобы что-то подправить, какие-то коррективы внести.

«Минск» одержал первую победу в финальной серии чемпионата страны по баскетболу-7

Дмитрий Кузьмин, главный тренер БК «Гродно-93»:
Понятно, что мы пытались выиграть, но у нас это не получилось. Команда соперника сильнее была. Мне кажется, у нас проблема в том, что мы в чемпионате проходим мало таких матчей с серьезным соперником, поэтому нам было сложно с ними играть. Они более опытные команды, играют на более высоком уровне, поэтому у них сегодня было преимущество. Мои ребята сегодня старались, боролись. Я доволен.

«Минск» одержал первую победу в финальной серии чемпионата страны по баскетболу-10

Лучшими игроками матча признаны Владислав Микульский и Никола Джурич. Оба набрали по 19 баллов.

# Баскетбол

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