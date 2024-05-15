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В Беларуси стартовали финалы республиканского турнира «Мяч над сеткой»

15 мая 2024 20:15
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«Мяч над сеткой» – это республиканский турнир, который в детско-юношеской волейбольной лиге Беларуси считается одним из главных. На старте сезона в нем приняли участие 88 команд в 10 возрастных категориях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Беларуси стартовали финалы республиканского турнира «Мяч над сеткой»-1

Сегодня, 15 мая, начался «Финал четырех» для четырех возрастов. Дружины играют по круговой системе, каждая команда проведет по три матча, а в пятницу, 16 мая, определятся победители и призеры. Уникальность этого старта заключается в том, что здесь можно провести около шести сезонов и, если все сложится успешно, попасть в молодежную национальную команду.

Для ребят 2008 года рождения нынешний «Мяч над сеткой» – последний, ведь они являются самыми старшими участниками. За игрой «Минска» и гродненского «Коммунальника» внимательно наблюдал главный тренер команды до 18 лет Алексей Ковалев. Сборная готовится к предстоящему турниру «Дети Азии», который состоится летом.

В Беларуси стартовали финалы республиканского турнира «Мяч над сеткой»-4

Андрей Ковалев, главный тренер мужской молодежной сборной Беларуси по волейболу (U-18):
Есть ребята, с которыми мы уже работали. Есть ребята, которых только увидели. С 1 июня мы их будем приглашать просматривать в плане кандидатов и будем готовиться. Дети демонстрируют плоды работы своих тренеров, которые вложили в них всю силу и душу. Все самое лучшее, что у них есть, они сейчас пытаются здесь показать.

В Беларуси стартовали финалы республиканского турнира «Мяч над сеткой»-7

Анастасия Карнач, специалист по развитию детского спорта Белоруской федерации волейбола:
Это колоссальный охват спортсменов, которыми мы очень-очень довольны. В финал у нас вышли 44 команды. Мы, конечно, ожидаем бурю эмоций, накал страстей и, конечно, красивый, интересный волейбол.

В Беларуси стартовали финалы республиканского турнира «Мяч над сеткой»-10

В детско-юношеской волейбольной лиге Беларуси за 14 сезонов определились свои фавориты. Постоянными участниками финалов являются команды СДЮШОР «Минск», «Жемчужина полесья» и гродненский «Коммунальник». В 2024 году на протяжении многоступенчатого отбора специалисты смогли просмотреть более полутора тысяч ребят.

# Волейбол # Андрей Ковалев # Анастасия Карнач

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