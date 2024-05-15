В Беларуси стартовали финалы республиканского турнира «Мяч над сеткой»

«Мяч над сеткой» – это республиканский турнир, который в детско-юношеской волейбольной лиге Беларуси считается одним из главных. На старте сезона в нем приняли участие 88 команд в 10 возрастных категориях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня, 15 мая, начался «Финал четырех» для четырех возрастов. Дружины играют по круговой системе, каждая команда проведет по три матча, а в пятницу, 16 мая, определятся победители и призеры. Уникальность этого старта заключается в том, что здесь можно провести около шести сезонов и, если все сложится успешно, попасть в молодежную национальную команду.

Для ребят 2008 года рождения нынешний «Мяч над сеткой» – последний, ведь они являются самыми старшими участниками. За игрой «Минска» и гродненского «Коммунальника» внимательно наблюдал главный тренер команды до 18 лет Алексей Ковалев. Сборная готовится к предстоящему турниру «Дети Азии», который состоится летом.