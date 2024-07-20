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Открытый чемпионат Беларуси по пляжному волейболу – итоги второго дня соревнований

20 июля 2024 18:57
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Больше 60 команд определяют сильнейших на третьем этапе Открытого чемпионата Беларуси по пляжному волейболу. Сегодня, 20 июля, завершился второй день соревнований, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Открытый чемпионат Беларуси по пляжному волейболу – итоги второго дня соревнований-1

Действующие победители Александр Дедков и Павел Петрушко пропускают этап из-за участия в чемпионате России. Лидерами рейтинга в третьем раунде являются Ольга Абраменко и Надежда Тишкова у женщин. И пара Дмитрий Майоренко/Никита Коновалов у мужчин. Команды могут формироваться непосредственно перед турниром. Поэтому, несмотря на высокий рейтинг, пары должны быть готовы к большому количеству игр и высокой конкуренции, которую, в том числе, составляют сильные игроки классического волейбола.

Открытый чемпионат Беларуси по пляжному волейболу – итоги второго дня соревнований-4

Андрей Карпенко, главный судья соревнований:
Но, во всяком случае, на сегодня у нас точное количество пар игровых и игроков не падает. Во-первых, улучшаем условия игр. Стадионы появились в Минске, в Молодечно, в Гомеле. Может быть, и Брест подтянется. А есть стадион красивый, есть места, куда люди хотят собраться. И волейбол будет расти, в том числе пляжный. Так что я не скажу, что он у нас хуже становится, он только лучше становится.

Открытый чемпионат Беларуси по пляжному волейболу – итоги второго дня соревнований-7

Константин Панасенко, участник чемпионата:
У каждой команды своя изюминка есть, поэтому, может быть, нам где-то как профессионалам легче психологически, мы более подготовленные, но все команды хорошие. В любом случае все до последнего играют, и здесь непредсказуемые туры. Единственная пара, которая стабильно набирает, это сборники наши, Дедков и Петрушко. А остальные пары все могут друг друга обыграть.

Открытый чемпионат Беларуси по пляжному волейболу – итоги второго дня соревнований-10

В воскресенье, 21 июля, пройдут полуфиналы и итоговые поединки третьего этапа. Финальный раунд Открытого чемпионата Беларуси состоится в конце августа.

# Волейбол

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