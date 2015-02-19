Юниорский чемпионат мира по биатлону-2015: украинка выиграла индивидуальную гонку среди юниорок, лучшая белоруска – на 21 месте

Новости Беларуси. На юниорском чемпионате мира по биатлону в «Раубичах» завершилась индивидуальная гонка среди девушек. На старт вышли парни. Среди них и основной претендент на медали от Беларуси.

Касательно итогов завершившейся индивидуальной гонки среди юниорок, увы, нельзя порадовать белорусских болельщиков. Лучшим результатом наших спортсменок стала 21 позиция Анастасии Кунец. Победу празднует стреляющая лыжница из Украины Юлия Журавок.

Второй день подряд среди дам первое место занимает именно украинская спортсменка. Для кого-то – тенденция, а вот для самой теперь уже чемпионки мира, по ее признанию, полная неожиданность.

После финиша Журавок призналась, что надеялась хотя бы попасть в пятерку. Нужно признать, не самые амбициозные планы для бронзового призера чемпионата Европы.

Анастасия Кунец, участница чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Беларусь):

Тут не угадаешь. Лыжи сегодня ехали так себе. Пока что только начинаем, первый старт. Есть к чему стремиться, на самом деле. Мы не расстраиваемся, будем идти дальше, тренироваться.

Юлия Журавок, победительница чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Украина):

Конечно, гонка далась очень тяжело, трасса здесь непростая. И снег свежий выпал. В принципе, первых четыре круга я ровно шла, но на последнем круге пришлось выдать все силы, максимум выложиться. И вот – конечный итог.

Стартовала индивидуальная гонка среди юниоров – 15 км и 95 участников. Это почти наполовину больше в сравнении с женским вариантом «индивидуалки».

Надежда на достойный результат на нынешнем этапе также имеет больше оснований. И имя той надежды – Виктор Кривко – лидер нашей юниорский сборной. Впрочем, на лыжне еще трое наших спортсменов. Так что простор для ставок болельщиков, несомненно, есть.

Будем надеяться, что 19 февраля, в День рождения легенды белорусского биатлона, трехкратного чемпиона мира Вадима Сашурина, наши сделают презент любителям спорта в виде результатов хорошей пробы. Конечно, конкуренты более чем серьезные. Чего стоит один французский спортсмен с символичной для этого вида спорта фамилией Бегю.

Чемпионат мира будет радовать нас до 24 февраля. Основной наплыв болельщиков в «Раубичах» ожидают в ближайшие выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юные спортсмены ждут нашей поддержки.