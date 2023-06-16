Юниорский ЧЕ по борьбе: Светлана Котенко и Александра Козлова завоевали золото и серебро

Белорусские спортсменки стали обладательницами двух наград юниорского чемпионата Европы по борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Победительницей континентального первенства в весовой категории до 49 килограммов стала Светлана Котенко.
Белорусские спортсменки стали обладательницами двух наград юниорского чемпионата Европы по борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Победительницей континентального первенства в весовой категории до 49 килограммов стала Светлана Котенко.
Серебряную медаль в весовой категории до 73 килограммов завоевала белоруска Александра Козлова. В медальной копилке белорусской команды сейчас три награды.