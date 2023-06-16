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Юниорский ЧЕ по борьбе: Светлана Котенко и Александра Козлова завоевали золото и серебро

16 июня 2023 11:27
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Белорусские спортсменки стали обладательницами двух наград юниорского чемпионата Европы по борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Победительницей континентального первенства в весовой категории до 49 килограммов стала Светлана Котенко.

Юниорский ЧЕ по борьбе: Светлана Котенко и Александра Козлова завоевали золото и серебро-1

Серебряную медаль в весовой категории до 73 килограммов завоевала белоруска Александра Козлова. В медальной копилке белорусской команды сейчас три награды.

# Борьба # Александра Козлова # Фотофакт

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