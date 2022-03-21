Привезли россыпь наград. Как встречали белорусских паралимпийцев в Минске

Новости Беларуси. Белорусские паралимпийцы благополучно вернулись с международного турнира «Мы вместе. Спорт», который завершился в Ханты-Мансийске. Из России наши спортсмены привезли россыпь наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Несмотря на все обстоятельства, они выстояли и выдержали. Многочасовой перелет прошел спокойно. Уставшие, но окрыленные успехом и поддержкой, наши атлеты вернулись в Беларусь. И охотно делились впечатлениями от состязаний и своем выступлении.

Валентина Шиц, трехкратная чемпионка соревнований по лыжным гонкам:

Уровень шикарный, было очень приятно побороться с ними, их посмотреть и себя показать. Конечно, берет гордость, особенно когда в твою честь звучит гимн твоей страны. Это даже на слезу пробивает. Это очень приятно.

Светлана Сахоненко, двукратная чемпионка и серебряный призер соревнований:

Конечно, ожидали, потому что на протяжении всего сезона результат был стабилен, корректировки вносили. Поэтому на этих альтернативных играх я ничего не потеряла, так как все мои соперницы основные, которые мне составили конкуренцию, они все были, и мы боролись вплоть до секунды.