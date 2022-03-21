Привезли россыпь наград. Как встречали белорусских паралимпийцев в Минске

Новости Беларуси. Белорусские паралимпийцы благополучно вернулись с международного турнира «Мы вместе. Спорт», который завершился в Ханты-Мансийске. Из России наши спортсмены привезли россыпь наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусские паралимпийцы благополучно вернулись с международного турнира «Мы вместе. Спорт», который завершился в Ханты-Мансийске. Из России наши спортсмены привезли россыпь наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Несмотря на все обстоятельства, они выстояли и выдержали. Многочасовой перелет прошел спокойно. Уставшие, но окрыленные успехом и поддержкой, наши атлеты вернулись в Беларусь. И охотно делились впечатлениями от состязаний и своем выступлении.
Валентина Шиц, трехкратная чемпионка соревнований по лыжным гонкам:
Уровень шикарный, было очень приятно побороться с ними, их посмотреть и себя показать. Конечно, берет гордость, особенно когда в твою честь звучит гимн твоей страны. Это даже на слезу пробивает. Это очень приятно.
Светлана Сахоненко, двукратная чемпионка и серебряный призер соревнований:
Конечно, ожидали, потому что на протяжении всего сезона результат был стабилен, корректировки вносили. Поэтому на этих альтернативных играх я ничего не потеряла, так как все мои соперницы основные, которые мне составили конкуренцию, они все были, и мы боролись вплоть до секунды.
На играх «Мы вместе. Спорт» наши представители вовсе не затерялись. Тому подтверждение 16 пьедесталов. Трехкратной победительницей стартов стала Валентина Шиц. Два золота и одно серебро на счету Светланы Сахоненко. Дарья Федькович удостоилась серебра и сразу трех бронзовых наград. Теперь есть время на восстановление, а затем вновь к тренировочному процессу. Ведь новые вызовы будут, в этом можно не сомневаться.