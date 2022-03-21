Теннис. Белоруска Ольга Говорцова не прошла квалификацию на турнир в Майами

Новости Беларуси. Белорусские теннисистки готовятся к выступлению на турнире категории 1000 в Майами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусские теннисистки готовятся к выступлению на турнире категории 1000 в Майами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Попытку пробиться в основную сетку турнира предприняла Ольга Говорцова. К сожалению, белорусская спортсменка пройти квалификационный отбор не смогла. В первом матче квалификации она проиграла венгерке Далме Галфи со счетом 0:6, 3:6. Остальные представительницы Беларуси начинают борьбу с матчей основного раунда. Александра Саснович в 1/64 финала сыграет с оппоненткой из квалификации.
Первая сеяная на этом турнире Арина Соболенко, а также Виктория Азаренко стартуют на чемпионате сразу со второго круга.