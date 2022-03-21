Прямой эфир

Теннис. Белоруска Ольга Говорцова не прошла квалификацию на турнир в Майами

21 марта 2022 19:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские теннисистки готовятся к выступлению на турнире категории 1000 в Майами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Белоруска Ольга Говорцова не прошла квалификацию на турнир в Майами-1

Попытку пробиться в основную сетку турнира предприняла Ольга Говорцова. К сожалению, белорусская спортсменка пройти квалификационный отбор не смогла. В первом матче квалификации она проиграла венгерке Далме Галфи со счетом 0:6, 3:6. Остальные представительницы Беларуси начинают борьбу с матчей основного раунда. Александра Саснович в 1/64 финала сыграет с оппоненткой из квалификации.

Теннис. Белоруска Ольга Говорцова не прошла квалификацию на турнир в Майами-4

Первая сеяная на этом турнире Арина Соболенко, а также Виктория Азаренко стартуют на чемпионате сразу со второго круга.

# Теннис # Ольга Говорцова # Далма Галфи # Александра Саснович # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Состоялась жеребьёвка Кубка Беларуси по гандболу. Кто и когда будет играть?
21 марта 2022 19:11

Состоялась жеребьёвка Кубка Беларуси по гандболу. Кто и когда будет играть?

Арина Соболенко занимает 5-е место. Опубликованы обновлённые рейтинги WTA и ATP
21 марта 2022 15:23

Арина Соболенко занимает 5-е место. Опубликованы обновлённые рейтинги WTA и ATP

«Получился только конечный результат, на который мы рассчитывали». Подошел к концу первый тур чемпионата Беларуси по футболу – результаты
21 марта 2022 13:10

«Получился только конечный результат, на который мы рассчитывали». Подошел к концу первый тур чемпионата Беларуси по футболу – результаты